Lunedì 3 Giugno 2024, 16:24

Sito nel cuore del centro di Roma a due passi da San Pietro, il Saint Peter Medical Center si presenta come una struttura sanitaria privata ed è conosciuto come il centro medico privato più lussuoso ed esclusivo della capitale.



Il centro viene incontro a tutte le classi sociali, a costi contenuti e adattabili, con la possibilità di effettuare finanziamenti mensili a tasso zero. La struttura è stata progettata per essere un luogo sereno dove la salute del paziente è al centro di ogni iniziativa. L’approccio inclusivo offre l’opportunità di usufruire delle cure specialistiche fornite in un ambiente di altissima qualità. Fiore all’occhiello del Saint Peter Medical Center è la capacità di eseguire interventi chirurgici in tempi brevissimi, grazie alla disponibilità di trattamenti in Day Hospital/Day Surgery. Questa efficienza offre ai pazienti la possibilità di ricevere cure rapide, senza lunghe attese, ma soprattutto in un ambiente accogliente e sereno.



Il Centro Clinico vanta una squadra di specialisti di comprovata esperienza, coordinata dal Direttore Sanitario, il dottor Luigi Cignarella. La struttura è formata da quattro moderne sale operatorie e confortevoli salette per la breve degenza pre e post operatoria, che offrono il necessario comfort ai pazienti, una sala prelievi e cinque ambulatori visita.



I servizi dell'area medica

«Stiamo dando l’anima per questa struttura – spiega il legale rappresentante, dottor Vincenzo Vacchiano – e cerchiamo di portare tutta l’eccellenza possibile grazie a una vasta gamma di specializzazioni e all'impiego delle più moderne tecnologie mediche». Una delle colonne portanti dell'approccio del centro è sicuramente rappresentata dagli oncologi di precisione, che consentono di effettuare una diagnosi accurata e consigliano trattamenti mirati per il tumore.



Questo metodo consente ai pazienti di beneficiare di terapie alternative alla chemioterapia, quando possibile, attraverso l'uso di farmaci specifici. D’altro canto, è anche possibile individuare il profilo genetico del tumore e adottare strategie terapeutiche personalizzate grazie a biopsie ed esami istologici, ciò consente di migliorare l'efficacia del trattamento e ridurre gli effetti collaterali.



Altre prestazioni all'avanguardia

Il centro, inoltre, dispone di laboratori di analisi che si occupano di genetica, analisi biochimica ed allergologica generale. Grazie a queste prestazioni, è possibile effettuare una diagnosi accurata e tempestiva, fornendo ai medici informazioni cruciali per la pianificazione del trattamento.



Un altro aspetto cruciale riguarda la diagnosi per immagini, con il Saint Peter Medical Center che dispone di un moderno centro di diagnostica che garantisce servizi come: mammografia, MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) ed ecografie. Tutti questi strumenti consentono una valutazione dettagliata e non invasiva delle condizioni del paziente, contribuendo a una diagnosi precoce e alla pianificazione adatta del trattamento. I servizi, però, non finiscono qui, infatti: è presente un ambulatorio oculistico per interventi di cataratta, che garantisce soluzioni efficaci e sicure per i disturbi visivi. L’Area Medica è, inoltre, impreziosita dalla presenza di: un Centro Cefalee per la diagnosi di III livello della cefalea secondo i criteri ICDH-3, con l’indicazione ad un trattamento personalizzato per il trattamento in acuto dell’attacco e di profilassi della cefalea. Quest’ultimo si va ad aggiungere ad un Centro endocrinologico per il trattamento dell’obesità, del diabete e di tutte le maggiori patologie endocrinologiche della tiroide.



Gli esperti dell'area chirurgica

All’interno del Saint Peter Medical Center operano i migliori specialisti di CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA che si occupano di tutti gli interventi che non prevedono una sedazione profonda e che vengono quindi eseguiti in day surgery.



L’organizzazione dell’attività chirurgica del Saint Peter è nata con l’intento di abbattere le liste d’attesa di quelle patologie che negli ospedali pubblici sono infinitie, perché considerate “minori”. Queste patologie, come le ernie ombelicali, inguinali e crurali, portano con loro un impatto sociale notevole. I chirurghi vascolari del centro garantiscono la terapia mininvasiva di: varici degli arti inferiori, il trattamento delle ulcere difficili (diabetiche, da decubito etc), ed infine la diagnostica ecocolordoppler ritenuta importante e necessaria a “personalizzare” il trattamento per ogni singolo paziente.

Il Servizio di Ortopedia infine garantisce prevalentemente:

Terapia conservativa delle lesioni meniscali, cartilaginee e articolari mediante infiltrazioni locali.

Trattamento artroscopico delle lesioni meniscali (meniscectomia selettiva o sutura meniscale).

Trattamento artroscopico delle lesioni cartilaginee (debridement, microfratture, trapianti cartilaginei, medicina rigenerativa).

Trattamento artroscopico delle lesioni legamentose (plastiche ricostruttive del legamento rotuleo, gracile e semitendinoso).

Trattamento del dito a scatto, sindrome del tunnel carpale, tenosinovite di De Quervain, morbo di Dupuytren, compressione nervo ulnare al gomito, lesioni legamentose della spalla, fratture della mano.

Chirurgia mininvasiva piede-tecnica percutanea alluce.

La sfida sociale

Punto focale del Saint Peter Medical Center è l'impegno verso la popolazione fragile e anziana. Per questo motivo il Centero, consapevole delle sfide che molte persone anziane e vulnerabili affrontano, soprattutto se vivono da sole, ha organizzato un Servizio di assistenza domiciliare completo. Il Servizio prevede l'invio di equipe mediche specializzate direttamente presso le abitazioni dei pazienti, al fine di effettuare esami diagnostici come: l'elettrocardiogramma ( holter cardiologici e pressori), Rx torace ed ecografie addominali. L’ assistenza domiciliare infermieristica comprende diversi esami: dal semplice prelievo venoso per gli esami ematochimici, alla somministrazione di farmaci endovena e/o assistenza notturna.



Il nuovo approccio del Centro è nato, anche, per garantire, alle persone più vulnerabili, l’accesso a cure a cure mediche di qualità, comodamente nel comfort del proprio ambiente domestico. Oltre alle eccellenti capacità chirurgiche, il Saint Peter Medical Center è dotato di un moderno Laboratorio di analisi, permettendo di eseguire tutta la diagnostica necessaria direttamente in sede con la possibilità di utilizzare il parcheggio interno gratuito. Questo facilita il lavoro degli specialisti e migliora l'efficienza del percorso di cura per i pazienti. Nonostante il suo status di centro di lusso, la struttura mantiene un forte impegno verso la comunità, offrendo servizi che rispondono alle esigenze dei pazienti romani e non solo, ed è quindi pensata per essere un punto di riferimento per tutta la famiglia.