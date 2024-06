Lunedì 3 Giugno 2024, 14:58

Il centro fisioterapico Rachis Center rappresenta a Roma l’eccellenza nella cura e nel trattamento delle molteplici patologie dell’apparato muscolo-scheletrico sia di tipo traumatico che connettivale o degenerativo. All’interno dello studio medico è possibile curare tutte le patologie che riguardano il rachide: da sindromi sbocco toracico, passando per l’ernia Discale, la protrusione discale, la cefalea e cervicalgia, l’osteoporosi, le sindromi canalicolari, per terminare con lombosciatalgia, connetivopatie, artrosi e artriti. Stamatios Liaskos, direttore sanitario del centro, vanta un eccellente curriculum professionale grazie agli studi e ai perfezionamenti anche in alcune università europee e mondiali.



I motivi principali che causano il mal di schiena

Lo specialista e direttore sanitario Stamatios Liaskos spiega quali sono i motivi principali che causano il mal di schiena: «Può trattarsi di condizioni causate dalle cattive abitudini quali l’eccessiva sedentarietà o il tenere una postura scorretta. Il dolore alla schiena però – aggiunge Liaskos – può dipendere da un centinaio di cause e casistiche, che vanno dalle spondiloartriti all'osteodiscoartrosi ai dimorfismi di tipo cifosi-scoliosi, fino all'osteoporosi. Senza dimenticarsi di protrusione o dell'ernia al disco, problematiche da non sottovalutare. La loro natura che le vede attenuarsi una volta attenuato il mal di schiena, infatti, porta molti a trascurarle. Il disco – sottolinea Liaskos – subisce differenti trasformazioni durante la giornata, aumentando il suo volume con la distensione notturna e comprimendosi per via della gravità durante il giorno. In particolare, con lo stop alla chirurgia ribadito anche dalle Linee Guida Png, l’ernia al disco non rientra, ma si riassorbe e le terapie adottate vanno ad agire su questa condizione, accelerandola. Il COVID-19 – prosegue il dottore - poi, non ha aiutato, portando a un incremento di casi di patologie infiammatorie di tipo autoimmune a carico del rachide. La causa è da ricercare nell’eccessiva stimolazione del genoma del virus che va ad aggravare tutti quei disturbi preesistenti nei pazienti».



La qualità dei trattamenti e il percorso di cura

«Grazie alla qualità dei suoi trattamenti, alla professionalità del suo personale e all’impiego di tecnologie e macchinari di ultima generazione, il Rachis Center si presenta come realtà d’eccellenza nel campo, proponendo un approccio efficace e apprezzato. «E’ importante che tutti capiscano la fondamentale importanza della multidisciplinarietà perché ogni disturbo viene valutato e curato servendosi delle migliori tecnologie e uno specifico protocollo, cucito su misura sul paziente e sul suo problema, arrivando così a fornire risposte sempre mirate, complete ed esaustiva - continua il dottor Stamatios Liaskos, insomma non esiste un’unica cura per tutto».



Una volta terminato il percorso di cura, ogni paziente viene istruito con consigli e indicazioni per prevenire la ricomparsa del problema. Sotto la supervisione della Dr.ssa Erica Muller, di Daniele De Paolis, del Dr. Di Silvestro Daniele e di Castaldi Stefano, i pazienti sono guidati con metodiche che spaziano dalla ginnastica posturale e di stabilizzazione spinale fino alla completa risoluzione del disturbo.