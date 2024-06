Lunedì 3 Giugno 2024, 15:23

Tre strutture sanitarie, quasi 900 posti letto, un’assistenza medica a 360 gradi per i cittadini: è il gruppo imprenditoriale Sanigest, una delle più importanti realtà del settore sanitario nel Lazio. Fa parte del gruppo il Policlinico “Luigi Di Liegro” di Roma, struttura privata accreditata con il Sistema Sanitario da 230 posti letto destinati ad attività di ricovero, sia in regime ordinario sia in day-hospital e day-surgery. Diversi gli ambiti: medicina generale, chirurgia, ginecologia, chirurgia plastica, ortopedia, urologia; presente anche l’area riabilitativa. Tutti i ricoveri avvengono sia in regime privato che a carico del Sistema Sanitario nazionale.



Le persone al centro

II Policlinico è “l’Ospedale delle persone per le persone” in quanto intende offrire nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della dignità della persona, un servizio completo e personalizzato a chi ha necessità di cure e assistenza. Considera perciò i bisogni complessivi dell’ospite e li affronta con un’assistenza qualificata, in stretta collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio fornendo anche assistenza psicologica ed un servizio di assistenza sociale. A tal riguardo è stato istituito recentemente il Policlinico Amico, un progetto sociale che offre ai pazienti visite specialistiche e prestazioni diagnostiche e di ricovero di qualità e di alto livello, a tariffe sociali. L’obiettivo è quello di accogliere, ascoltare, essere più vicino ai pazienti e rafforzare un legame con il territorio che dura da molti anni.



Il legame con il territorio

Non a caso don Luigi di Liegro diceva: “sentirsi legati a qualcuno significa condividere la sua sorte, mettersi nei suoi panni”. L’integrazione con il territorio è rafforzata ulteriormente dagli Open day gratuiti per la promozione della salute, preziose iniziative che sensibilizzano la comunità sull'importanza della prevenzione e del benessere. Durante questi eventi, il Policlinico offre consulenze mediche, screening e informazioni su stili di vita sani permettendo ai partecipanti di interagire con importanti professionisti della salute al fine di ricevere consigli personalizzati. Il Policlinico si avvale infatti della collaborazione permanente di personale sanitario medico e non medico altamente qualificato, con vasta esperienza nella gestione di casi clinici di alta complessità e svolge attività didattico formativa in supporto all’Università Unicamillus. I Responsabili Medici delle diverse Unità Operative sono affiancati da prestigiosi luminari, quali il Prof. Giorgio De Toma (Area Chirurgica), il Prof. Domenico De Nardo (Area Medica) ed il dott. Sandro Rossetti (Area Ortopedica).



Sicurezza e comfort

Al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei pazienti è stato implementato un Sistema di gestione della qualità e un Sistema di gestione del rischio clinico. Il primo assicura che ogni processo e procedura sia conforme agli standard più elevati, migliorando costantemente l'efficienza e l'efficacia delle cure erogate. La gestione del rischio clinico, d'altra parte, si focalizza sull'identificazione, valutazione e mitigazione dei potenziali rischi associati all'assistenza sanitaria, prevenendo potenziali errori e incidenti. Il Policlinico offre altresì prestazioni di ricovero e ambulatoriali in regime privatistico ed in regime di convenzione diretta con tutte le principali compagnie di assicurazione sanitaria. I degenti ricoverati in regime privatistico vengono ospitati in stanze singole dotate di tutti i confort alberghieri. Per gli accompagnatori non residenti che non desiderano pernottare presso il Policlinico vi è la possibilità di essere alloggiati presso B&B e alberghi convenzionati con la clinica e usufruire di servizio di noleggio auto con conducente in convenzione.



I nuovi investimenti

La Direzione aziendale, al fine di rispondere alle mutate esigenze del panorama sanitario regionale e nazionale, ha sostenuto recentemente ingenti investimenti per qualificare ulteriormente le proprie strutture dal punto di vista strutturale, tecnologico e organizzativo. Motivo di vanto sono le 5 nuove camere operatorie, l’ambulatorio chirurgico e la sala endoscopica e dotate delle più moderne tecnologie. Sono presenti, inoltre, numerosissimi servizi ambulatoriali di alto profilo sanitario in ambito SSN e privato e un notevole patrimonio tecnologico nel campo della strumentazione diagnostica, tra cui RMN, TAC, MOC e mammografi di ultima generazione, oltre a 10 sezioni di ecografia, doppler ed ecocardiografia.



Nel corso dell’ultimo anno il Policlinico Di Liegro ha assistito, sia in convenzione che in regime privato, oltre 5.200 pazienti in regime di ricovero ed eseguito oltre 3300 interventi chirurgici. Inoltre si assistono, in media, oltre 500 pazienti in regime ambulatoriale al giorno, per un totale di oltre 160.000 pazienti all’anno.