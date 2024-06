Lunedì 3 Giugno 2024, 15:15

Un avanzato intervento chirurgico che trasforma il trattamento delle affezioni dell'anca: grazie all'utilizzo della protesi d'anca con approccio anteriore, minimamente invasivo. L’innovazione in campo medico spesso porta a risultati sorprendenti, e la tecnica ad accesso anteriore per l’impianto di protesi all’anca ne è un esempio eccellente.



L’approccio rivoluzionario è praticato dal Dr. Luca Garro, neoprimario e direttore dell’Unità Operativa dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, che opera anche presso l’U.P.M.C. Salvator Mundì International Hospital di Roma.



Cosa s'intende quando si parla di mininvasività?

«La vera mininvasività – spiega il Dr. Garro - non consiste semplicemente in un taglio più piccolo, ma nel rispetto totale dei tessuti del paziente. Tradizionalmente, le operazioni di protesi d’anca comportano sezioni di muscoli e tendini, ma questa tecnica mininvasiva utilizza un approccio che evita tali danni. Quando facciamo un accesso chirurgico di questo tipo, rispettiamo totalmente l’anatomia del paziente e non c’è alcun distacco né sezioni di tendini e muscoli. Non tagliamo nulla, ed operiamo grazie al posizionamento di divaricatori».



«Spostando i muscoli senza sezionarli – continua il chirurgo - gli specialisti riescono quindi ad accedere all’articolazione e alle ossa per impiantare la protesi. Una volta completata l’operazione, i divaricatori vengono rimossi e i muscoli ritornano naturalmente alla loro posizione originale».



Quanto sono lunghi i periodi di recupero?

«Questa procedura – sottolinea il dottor Luca Garro, permette ai pazienti di riprendersi in tempi incredibilmente brevi: dopo tre ore il paziente è già in grado di poter camminare e di muoversi, una tempistica impensabile con il normale intervento di protesi».



Questa tecnica è molto utilizzata in Italia?

«Nonostante i suoi chiari vantaggi – chiarisce il medico - la tecnica realmente mininvasivo non è ancora ampiamente adottata nel nostro Paese. In Italia, tra l’altro, siamo in pochissimi ad impiantarle e solo il 10% utilizza questo metodo ad accesso anteriore. Questo dato evidenzia una resistenza al cambiamento che potrebbe essere dovuta a diversi fattori, tra cui: la formazione specifica, visto che la tecnica richiede una formazione e una competenza specifiche che non tutti i chirurghi ortopedici possiedono; e infrastrutture adeguate, siccome la realizzazione di questi interventi necessita di attrezzature e strumenti particolari che potrebbero non essere disponibili in tutti gli ospedali».



La mininvasività riduce il rischio di lussazioni?

C’è un altro particolare da sottolineare e non da ultimo, anzi forse è tra i motivi più validi per cui impiantare la protesi dell’anca con questo rivoluzionario metodo, quello di evitare fuoriuscite e lussazioni che sono pericolosissime e vanno trattate in emergenza «L’anca è come stanza con quattro pareti ed in questo accesso queste pareti vengono mantenute intatte – spiega Garro – con le operazioni di routine, una di queste pareti si abbatte e la protesi può fuoriuscire e causare lussazioni, che all’anca è una delle poche emergenze ortopediche da pronto soccorso. Questo tipo di grave problematica può ripetersi più volte per poi cominciare un calvario con altri interventi chirurgici fino all’asportazione della protesi per impiantarne un’altra».



Una vastità di aspetti positivi

L’intervento di protesi all’anca con tecnica mininvasiva comporta numerosi vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali poiché evita il taglio di muscoli e tendini. La tecnica offre molteplici benefici per i pazienti tra cui:



-Recupero Rapido: il rispetto dei muscoli e dei tendini riduce significativamente i tempi di recupero post-operatorio. I pazienti possono tornare alle loro attività quotidiane molto più velocemente rispetto alle tecniche tradizionali.



-Minore Dolore Post-Operatorio: l’assenza di tagli ai muscoli e ai tendini comporta meno dolore e disagio dopo l’intervento. Questo permette ai pazienti di affrontare un post-operatorio più confortevole.



-Ridotto Rischio di Complicazioni: la minore invasività dell’intervento diminuisce il rischio di infezioni e altre complicazioni post-operatorie. La tecnica mininvasiva, rispettando i tessuti circostanti, riduce la possibilità di complicazioni come infezioni e sanguinamenti eccessivi.



-Miglioramento della Funzione: i pazienti tendono a recuperare una funzionalità più naturale dell’anca, grazie al mantenimento dell’integrità dei muscoli e dei tendini. Questo si traduce in un miglior recupero della mobilità e della forza nell’area operata.



-Assenza di sanguinamento: non andando ad incidente sui tessuti, questa tecnica realmente mininvasiva non comporta perdite ematiche e quindi di ematomi che risultano molto dolorosi per il paziente e anche antiestetici.



Le tecnologie stanno aiutando la medicina?

«Negli ultimi anni, la chirurgia protesica ha visto un’evoluzione significativa – sottolinea il dottor Garro - anche grazie all’adozione di tecnologie avanzate. Non ci si affida più ai tradizionali materiali metallici, ma si utilizzano protesi che sono veri e propri miracoli ingegneristici, in grado di funzionare ininterrottamente per 30-40 anni».



Materiali utilizzati

Tra i materiali che vengono utilizzati e che sono i più innovativi troviamo: il titanio, il metallo ceramico, l’idrossiapatite e il polietilene ad altissima resistenza. Grazie alla loro resistenza e biocompatibilità, offrono prestazioni superiori rispetto ai vecchi metalli. Il titanio, ad esempio, è leggero, forte e altamente compatibile con i tessuti umani, riducendo il rischio di rigetto e migliorando la durata delle protesi. Il metallo ceramico e l’idrossiapatite, invece, sono utilizzati per le loro proprietà di integrazione ossea, favorendo una fusione più naturale con l’osso del paziente.



Materiali e tanta altra tecnologia

Oltre ai progressi nei materiali, la tecnologia ha introdotto strumenti sofisticati che assistono i chirurghi durante gli interventi. «Un esempio notevole è l’uso dei computer di navigazione. Questi dispositivi, dotati di una sorta di GPS chirurgico, forniscono al medico una guida in tempo reale durante l’operazione. Attraverso modelli 3D computerizzati, i chirurghi possono visualizzare la corretta posizione dell’impianto e fare eventuali correzioni immediatamente, aumentando la precisione e riducendo i margini di errore», afferma Garro. «Questa tecnologia - continua il medico - non solo migliora l’accuratezza dell’intervento, ma anche la sicurezza per il paziente. La possibilità di verificare e correggere la posizione dell’impianto in tempo reale riduce il rischio di complicazioni post-operatorie e favorisce un recupero più rapido e meno doloroso. Inoltre, l’utilizzo di modelli 3D personalizzati permette di pianificare l’intervento in modo estremamente dettagliato, adattando la protesi alle specifiche esigenze anatomiche del paziente. Un altro aiuto viene fornito dalla chirurgia robotica». «Oltre ad utilizzare il 3D – conclude il chirurgo e primario – è possibile dotarsi in sala operatoria di un braccio robotico in grado di eseguire tagli al millimetro ed ottenere una precisione maggiore».