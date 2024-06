Istituto Giglio e il primato nelle soluzioni alla calvizie

Da oltre trent’anni l’Istituto Giglio, con strutture capillari in tutta Italia, aiuta donne o uomini a combattere i problemi di calvizie grazie ad un protocollo che ha accompagnato oltre 35 mila clienti dalla prima visita fino alla soluzione ridonando loro nuova gioia di vivere.



Co-Fondatore dell’Istituto è Giuliano Cristofaro che è passato dal dover fare i conti con i problemi causati dalla propria calvizie al diventare egli stesso testimonial e ambasciatore della qualità offerta dall’Istituto Giglio.



Da dove nasce l’Istituto Giglio?

«A 22 anni sono stato colpito da una calvizie androgenetica - spiega Cristofaro - Da quel momento in poi nasce l'idea su cui poi si baserà l'Istituto Giglio e con l'aiuto di alcuni miei collaboratori, passo dopo passo, abbiamo iniziato a mettere nero su bianco un sistema di infoltimento protesico che copiasse fedelmente il nostro cuoio cappelluto. Dopo diversi studi siamo riusciti a mettere a punto un'epitesi (protesi Tricologica), che ad oggi porta il nome di BioPelle MyHair, che è a tutti gli effetti un cuoio capelluto interamente tecnologico ricostruito in laboratorio».



Cos’è successo in seguito?

«Dopo un primo momento – continua il Co-Fondatore - il mio entusiasmo mi ha portato ad allargare la mia area di interesse a delle soluzione ad uso topico di tipo tricologico mirate sia al trattamento preventivo, riguardanti la caduta di capelli e le anomalie dello strato epidermico del cuoio capelluto, sia al mantenimento dei capelli la persona già possedeva». Il percorso è poi continuato con la ricerca di apparecchiature di ultima generazione utilizzabili all'interno dei nostri Istituti. «Sotto questo aspetto siamo stati i primi in Italia ad utilizzare la tecnologia della LLLT, Low Level Laser Therapy che, irrorando raggi laser ed infrarossi sul cuoio cappelluto ci ha permesso di stimolare il metabolismo follicolare con risultati straordinari e da qui è nata la divisione tricologica BIOiCare. L’ultima divisione, in ordine di tempo, è la sezione chirurgia della calvizie, la GiglioClinic che, con una propria equipe specializzata in Autotrapianto dei capelli adotta le ultime e più raffinate tecniche come, Metodo F.U.E.-D.H.I e la tecnica F.U.T. rivisitata.



In cosa risiede l’eccezionalità dell’Istituto Giglio?

«La nostra unicità nel campo della tricologia – spiega Cristofaro - consiste nell’offrire alla clientela un ventaglio di soluzioni attraverso le nostre tre divisioni appunto. Il nostro metodo BioPelle myHair è l’unico che permette un graduale infoltimento dei capelli perché non proponiamo il cambio repentino dell’immagine che può essere psicologicamente problematico, bensì effettuiamo un infoltimento graduale protesico, nell’arco di sei/otto mesi, che inizia con una piccola losanga costruita in laboratorio e poi continua con cadenza bimestrale in modo tale da mostrare un rimpicciolimento graduale dell’area calva».



Quali sono i vantaggi del vostro percorso graduale?

«A differenza dei viaggi in altri paesi lontani dove l’intervento avviene in una sola seduta – afferma Giuliano Cristofaro – il nostro metodo ha due aspetti positivi principali. In primis l’aspetto psicologico della persona che non deve giustificarsi in alcun modo in pubblico e in seguito un aspetto tecnico che ci consente di correggere, eventualmente, la linea frontale dell’attaccatura. Quando i clienti hanno capito che, nel nostro Istituto, potevano ritornare a riavere i capelli e che nessuno si accorgeva di nulla, la richiesta è aumentata enormemente».



Quali sono le risposte dei pazienti una volta finito il percorso?

«Le emozioni che vediamo nei clienti sono soprattutto gioia e felicità. Sulle donne, però, oltre alla felicità c’è anche la commozione con molti pianti liberatori. Un aneddoto che costudisco con molta emozione è accaduto un paio di anni fa quando abbiamo salvato la vita ad una signora che stava per suicidarsi a causa della sua calvizie. Dopo un lungo percorso siamo riusciti a farle riavere i capelli e da quel momento è diventata la persona più felice del mondo».



La pianificazione futura per l’Istituto Giglio cosa prevederà?

Nell’immediato, stiamo lavorando all’ampliamento dell’Istituto Giglio di Roma viste le crescenti richieste da parte della clientela, e 3 nuove aperture, Padova, Napoli, Bari che vedranno la luce nel nell’arco del prossimo anno.



Per quanto riguarda l’estero, Abbiamo già accordi con due centri, uno francese e uno spagnolo per espanderci oltralpe dove la tematica della calvizie e della tricologia rappresentano il buio più totale. In quei paesi sono rimasti ancora alla tecnica parrucchino, soluzione che tutt’oggi, è ampiamente utilizzata solo per fini cinematografici».



Per quanto riguarda nuovi progetti su questo ambito?

«Per la divisione tricologica BIOiCare ci saranno delle novità che però al momento sono ancora alla fase di studio come progetto embrionale. L’Istituto Giglio ha, appunto, individuato una molecola di origine naturale che può andare a interrompere, senza l’utilizzo di farmaci, il meccanismo che porta alla perdita dei capelli, la sperimentazione, di questa molecola, sulle persone inizierà nel prossimo autunno».