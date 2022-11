Focalizzarsi sul paziente per affrontare al meglio le problematiche all’udito

Ciò che qualche tempo fa poteva apparire un problema insormontabile, ora si può affrontare e correggere. E non solo in maniera sufficiente, ma al top.

“Non ho capito, puoi ripetere?” oppure: “Cosa hai detto?”: domande frequenti nella vita quotidiana che possono nascondere problemi di udito , anche in giovane età.

Abbiamo provato a capirne di più con il dottor Claudio Riccardi di Udilife , azienda specializzata nel settore delle protesi uditive.



Dott. Riccardi, cosa contraddistingue Udilife?

Abbiamo fatto dell’attenzione al cliente il nostro cavallo di battaglia, al fine di offrire sempre un servizio efficace ed efficiente; siamo nati nel 2015, quindi come azienda siamo abbastanza giovani;ma, come me, abbiamo tutti un’esperienza dai 20 ai 30 anni in questo settore. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso un affiancamento continuo e personalizzato, sia per quanto concerne l’ascolto iniziale delle problematiche sia per la scelta dell’apparecchio acustico più adeguato a seconda del soggetto e del suo stato uditivo. Seguire il paziente in tutto e per tutto, per noi è un punto di forza fondamentale al fine di personalizzare tutto ciò che serve per ripristinare un udito corretto.



Quali tipologie di apparecchi trattate?

Per quanto riguarda gli apparecchi, trattiamo le migliori marche che ci sono sul mercato internazionale, ma questo non vuol dire che siano le più costose. Abbiamo opportunità per tutte le tipologie di spesa, perché nel mirino c’è sempre la soddisfazione del cliente.

Con i nuovi prodotti acustici c’è la possibilità di effettuare assistenza anche da remoto. Pensiamo alle nuove protesi, che attraverso un collegamento col cellulare, tra codici e altri metodi, si collegano e possono essere registrati e regolati. Inoltre, la Udilife è iscritta presso il SSN attraverso il quale agli aventi diritto può fornire delle protesi acustiche gratuite con caratteristiche evidenziate nel Nomenclatore Tariffario.



Quanto è importante la prevenzione in questo ambito?

È un aspetto molto importante, fondamentale e infatti teniamo molto ad una corretta formazione e informazione riguardante la problematica di cui discutiamo. Sappiamo che si potrebbe fare di più in linea generale su questo tema, ed è per questo che Udilife spinge verso gli screening uditivi sin dai primi sintomi, al fine di rilevare subito la problematica e dunque la sua risoluzione. In Italia circa il 12% della popolazione soffre di ipoacusia (sordità, ndr) con le varie differenziazioni, e chiaramente questa percentuale aumenta con l’invecchiamento pensando alle persone dai 65anni in su. Bisogna prevenire, proprio per evitare di arrivare a situazioni complicate da risolvere. Nello specifico, la sordità è una delle cinque cause che comporta la demenza senile. Per questo se si riscontrano già dei problemi in età giovane, meglio risolvere subito perché minore sarà poi l’incidenza in età avanzata.



Cosa può incidere negativamente sull’udito?

A incidere può essere lo stile di vita a volte più libertino tra discoteche, alti volumi di musica, ambienti rumorosi. Pensiamo a quando qualcuno durante un dialogo inizia a dirci “Non ho capito, puoi ripetere questa parola?”. Il famoso dire “sento ma non capisco le parole”. Arrivati a quel punto bisognerebbe prendere dei provvedimenti. La modernità ha prodotto ambienti dove spesso ci sono forti rumori, sin dalle prime ore da svegli per arrivare a notte. Se a questo associamo altri aspetti come l’assunzione di farmaci particolari o l’abuso di alcol, varie patologie, ecco che l’orecchio subisce deterioramenti. Parliamo di un organo molto sensibile, costituito da cellule che una volta compromesse non possono essere ricostruite. Per questo bisogna fare prevenzione affinché si eviti il peggio.



Cosa ci si può aspettare dalle nuove apparecchiature?

Ci sono delle protesi acustiche che oggigiorno lavorano col cosiddetto DNN (rete neurale profonda - Intelligenza Artificiale, ndr). Sembra fantascienza ma è semplice, prodotti che riconoscono tutti i tipi di suoni in modo che il soggetto li ascolti senza avere disturbi. Le protesi fino a 2-3 anni fa avevano un sistema che si usa dire di vecchia prospettiva, ossia c’era una semplice amplificazione dei suoni. Oggi i sistemi con DNN consentono il riconoscimento di 12 milioni di scenari sonori, si adatta in maniera immediata e riesce a distinguerli tutti. Parliamo di apparecchi che si auto-settano in tempo reale a seconda degli ambienti acustici in cui siamo.



In conclusione, ecco che Udilife è a disposizione di tutti coloro che soffrono di problematiche uditive mettendo sempre al centro dell’attenzione un solo personaggio, il paziente: «Lavoriamo in maniera trasparente per portare alla risoluzione delle problematiche, con la massima umanità e professionalità».

