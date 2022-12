Emmepi Laboratorio, una realtà sanitaria al servizio completo del paziente

Emmepi Laboratorio di Patologia Clinica è una realtà che esiste dal 1981; oltre 40 anni di esperienza al servizio della comunità con la possibilità di innumerevoli esami da eseguire praticamente sotto casa. In Piazza Aruleno Celio Sabino, a pochi metri dalla stazione Metro di Giulio Agricolo, Emmepi rappresenta un punto di riferimento per una vasta platea di pazienti di ogni età. Una vera e propria eccellenza della Capitale di cui racconta la dottoressa Daniela Corsetti, Direttore Amministrativo della struttura.



Quando nasce Emmepi Laboratorio di Patologia Clinica?

La fondazione risale al 1981. Da allora siamo un punto di riferimento per chi deve effettuare analisi cliniche e non solo. La struttura opera in convenzione, ma anche nella sfera privata e possiamo contare su ambienti moderni e confortevoli adatti veramente a tutti. Compresi infatti anziani con problemi di deambulazione e qualsiasi altro paziente affetto da qualsivoglia forma di disabilità. Tutti possono raggiungerci facilmente e muoversi in maniera agevoli nei nostri spazi.



Quali sono le eccellenze della struttura?

Siamo al passo con i tempi su ogni aspetto. Abbiamo personale sanitario e amministrativo che segue la formazione di settore in maniera scrupolosa, concreta e continua. Siamo costantemente aggiornati sulle tipologie di macchinari all’avanguardia. Insomma, riusciamo a fornire sempre un servizio adeguato all’utenza. Inoltre effettuiamo prelievi anche senza prenotazione e lo facciamo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16; il sabato dalle 7 alle 10; ed anche la domenica dalle 8 alle 10. Siamo gli unici nella nostra zona a fornire prestazioni simili che sono quindi tanto veloci quanto efficaci.



Il suo centro è molto attento alla prevenzione, ci può parlare dei “pacchetti” riservati ai pazienti?

Sì, abbiamo una vastissima possibilità e sono occasioni uniche per tutti i profili di utenza. Si parte da check up generale da un costo irrisorio di appena 5 euro fino ad un massimo di 30 euro a seconda degli esami che si intendono effettuare. Ma i pacchetti da poter sfruttare sono tantissimi: Breath test al lattosio, glucosio, helicobacter pylori, lattulosio; Bi test; Check-up Maschile; Check-up tiroideo uomo/donna; Coagulativo; Curva Prolattina; Curve glicemiche insulemiche; Dieci esami; Esame urine; Intolleranze alimentari; HE4 marcatore per carcinoma ovarico; HIV; Ormone AMH (Antimulleriano) Riserva ovarica; Profilo cardiologico; Profilo gravidanza; Profilo ormonale; Profilo salute Uomo/Donna; Profilo tiroideo; Pacchetto salute Plus; Pacchetto TAC/Risonanza; Pacchetto Prevenzione Colon; Pacchetto Diabete; Pap test; Papilloma Virus.



Sul fronte sanitario arriviamo dal periodo della pandemia. Cosa è cambiato?

Possiamo finalmente dire che ne siamo fuori, se non dal punto di vista strettamente sanitario, almeno per quanto riguarda il ricorso alla prevenzione delle altre malattie. I pazienti hanno ormai ricominciato a curarsi senza la paura che avevano un tempo. Ma nel 2020 abbiamo vissuto periodi difficili e c’è stato un calo di circa il 50% della prevenzione. Le cose però per noi sono migliorare già dopo tre quattro mesi. In tanti si sono infatti affidati a strutture come la nostra per effettuare esami e controlli, preferendoli agli ospedali in quanto avevano probabilmente più paura di frequentare le strutture pubbliche dove venivano naturalmente convogliati i malati affetti da Covid.



Lei tiene molto all’aggiornamento e alla tecnologia.

Il laboratorio lo abbiamo rilevato io e mia sorella 32 anni fa, e da allora abbiamo sempre agito per l’evoluzione ed il miglioramento. Allora abbiamo subito apportato cambiamenti a livello di personale, metodologie e strumentazioni. Ci siamo messi in regola e da allora aggiorniamo i macchinari ogni tre anni. Poi da 6 anni abbiamo lasciato la vecchia sede all’interno di una palazzina, scegliendo locali a fronte strada e non soltanto per una questione di visibilità. Lo abbiamo fatto soprattutto per essere più efficienti nei confronti dei pazienti, in particolari verso coloro che hanno difficoltà a muoversi.



