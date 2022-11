Cure odontoiatriche all’avanguardia per il benessere dei pazienti

Qualità, sicurezza, accessibilità. Questo e altro è Bludental, un network di centri che si occupa di trattamenti e cure odontoiatriche in tutta Italia e che si appresta a celebrare l’apertura del 50esimo centro sul territorio nazionale. Con il dipartimento marketing e pubbliche relazioni abbiamo fatto un’analisi sul felice momento che sta vivendo un’azienda in decisa espansione, il frutto del lavoro sempre svolto con professionalità e con lo sguardo rivolto al futuro con il benessere del paziente sempre nel mirino.



Di che cosa si occupa nello specifico Bludental?

Parliamo di un network che si occupa di trattamenti e cure odontoiatriche, e lo fa con strumenti di ultimissima generazione tecnologica. In particolare, ad esempio, per quanto riguarda l’implantologia utilizziamo quella computer-guidata. Questo ci permette di essere più performanti e precisi nei trattamenti riabilitativi e meno invasivi sul benessere del paziente, senza tagli o punti di sutura per permettere un recupero più veloce rispetto alle tecniche tradizionali; i tessuti guariscono prima. Ovviamente anche per quanto riguarda gli altri settori dell’odontoiatria cerchiamo il massimo della qualità, dalla tecnologia alla certificazione dei materiali e l’accessibilità a queste cure, con il massimo della trasparenza nei pagamenti e nei trattamenti proposti.



L’accessibilità come uno dei punti di forza?

Le tariffe i prezzi sono contenuti, e c’è la possibilità attraverso i nostri consulenti di trovare le soluzioni ad hoc per il paziente. Il fatto che siamo arrivati a 50 centri è solo una piccola tappa di espansione: l’obiettivo è più che raddoppiare questo numero per essere distribuiti sul territorio nazionale e qui ritorna l’accessibilità alle cure, anche da un punto di vista territoriale.



Il paziente al centro di tutto.

C’è un percorso di attenzione nei confronti del paziente, la customer experience: curiamo ogni dettaglio che va dal prendere l’appuntamento telefonicamente con i nostri consulenti fino alla prima visita, poi in seguito con i trattamenti. Il tutto inserito in protocolli standard di elevata qualità all’interno dei nostri centri, soprattutto quelli che riguardano sicurezza e igiene: ben al di sopra di quelli minimi di legge e proprio perché il benessere del paziente è il nostro obiettivo principale.



C’è qualche servizio in particolare che contraddistingue Bludental?

Come esempio possiamo portare l’implantologia computer guidata, utilizziamo macchinari molto avanzati come può essere la “TAC Cone Beam 3D”. Posizionati gli impianti, abbiamo una tecnologia innovativa che ci consente di verificare la stabilità e l’integrazione dell’impianto posizionato nell’osso in maniera molto veloce, questo per ridurre i tempi di attesa nella riabilitazione con le protesi il paziente e ridurre al minimo gli eventuali disagi.



Bludental dal 2009 a oggi è in continua espansione, quale il segreto e cosa c’è in serbo per il futuro?

Tutto ciò che è stato fatto nel tempo è stato svolto sempre con la massima professionalità, standardizzando tutto ciò che è stato considerato come un “plus” nelle varie evoluzioni. Il nostro protocollo per il paziente si è consolidato ed è interessante vedere anche l’evoluzione delle tecniche nei diversi settori dell’odontoiatria. Pensiamo all’ortodonzia, siamo arrivati all’apparecchio trasparente, o all’implantologia computer guidata dove un software di modellazione in 3D ci permette di progettare in anticipo un intervento di chirurgia implantare. È bello seguire tutto ciò e seguirne le applicazioni per poi consolidare il tutto. Abbiamo un nostro dipartimento medico che ha un ruolo di sorveglianza e di riferimento come qualità, ma c’è anche all’interno una parte sperimentale che guarda al futuro e collabora con le università proprio per mettere in pratica progetti pilota per diversi trattamenti medici di ultima generazione.



Per saperne di più https://bludental.it/