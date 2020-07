Regione Lazio, 30 milioni da 4 bandi per ricerca e innovazione

regionali da complessividi euro per, al fine die, nel contempo, diancor più nettamente. Sono stati presentati oggi ai rappresentanti delle istituzioni, delle università, delle associazioni e degli organismi di ricerca nella sede della Regione Lazio durante l’evento “”.Presenti all’appuntamento, assieme al presidente della Regione Lazio,, il ministro dell’Università e della Ricerca,, e gli assessori regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione,, e al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione,Lo scopo dei quattro bandi è duplice: da una parte si vuole, aiutandone l’e permettendo lain modo da portare l’innovazione fino al livello dei consumatori, rendendola percepibile e fruibile da tutti. Dall’altra invece si vuole, in modo da contribuire aQuesto il dettaglio dei quattro avvisi:• Il primo, “”, è destinato a(università e centri di ricerca) con sede nel Lazio che presentino progetti singolarmente o in aggregazione tra loro, ha unadi euro (fondi Por-Fesr 2014-2020 e fondi regionali) e come scopo lanel quadro della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale,. Ciascun progetto sarà finanziato al 100%, per un importo massimo di 150mila euro. Obiettivo finale: arrivare a finanziare fino a 140 gruppi di ricerca, per un totale di oltre 560 ricercatori laziali beneficiati.• Il secondo avviso, “”, ha una(fondi regionali) ed è pensato per(entro 6 mesi al massimo) sia(medicinali, trattamenti, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, strumenti per la raccolta e/o il trattamento dei dati per il monitoraggio della diffusione del virus ecc.), sia(cura dei contagiati a domicilio tramite teleassistenza, telemonitoraggio, robotica dispositivi per lo svolgimento delle attività lavorative a distanza o sul posto di lavoro in condizioni di sicurezza, dispositivi per la protezione individuale da Covid-19 e per il distanziamento sociale ecc.). Il contributo concedibile a un singolo progetto non potrà essere inferiore a 150mila euro né superiore a 350mila.• Il terzo bando, “”, è(fondi Por-Fse 2014-2020), ed è stato. L’obiettivo è utilizzare le risorse regionali per cofinanziare circa 50. I progetti di ricerca,, devono essere coerenti con la S3 regionale. Scopo ultimo è valorizzare i, al fine di creare e facilitare i rapporti di collaborazione tra università e imprese, innovare il modello produttivo laziale investendo in ricerca e sviluppo e favorire l’inserimento nelle imprese laziali di giovani altamente qualificati. Il bando verrà pubblicato nel mese di settembre.• Per quanto riguarda l’ultimo avviso, “”, si tratta di un(fondi Por-Fesr 2014-2020) – il che porta lo stanziamento totale a 8 milioni – e al quale è stata. Si tratta di un bando con cui la Regione intendedue tipologie di progetti: da una parte, con interventi fino a; dall’altra, al fine diQuesto impegno della Regione Lazioassieme aiper il quale è già in corso l’erogazione di(5 dalla Regione e 3 dal Mur).Al termine della presentazione degli avvisi si è tenuta la tavola rotonda “Università e impresa per un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo”, cui hanno partecipato il coordinatore dell’Accordo Regione Lazio-Università del Lazio sul trasferimento tecnologico,, il presidente del Crul e rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,, il presidente di Unindustria,, la prorettore alle Infrastrutture di Ricerca dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza,, l’economista, membro del comitato di esperti LazioLab,, il coordinatore del tavolo LazioLab “Ricerca, innovazione e trasferiment tecnologico”,, e la prorettore con delega ai rapporti col mondo del lavoro dell’università degli Studi di Roma Tre,