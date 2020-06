“LE IDEE DI TUTTI, LA REGIONE DEL FUTURO” il 25 giugno parte il road show

La Regione Lazio avvia la consultazione del proprio partenariato istituzionale, economico e sociale, e del partenariato diffuso rappresentato da tutti i cittadini della regione per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (FESR, FSE e FEASR) e dei nuovi Programmi Operativi che accompagneranno lo sviluppo del territorio regionale per il prossimo settennio.Al via un ciclo di 6 incontri in tutte le province dal titolo “LE IDEE DI TUTTI, IL LAZIO DEL FUTURO. Da LazioLab a Lazio 2030: sostenibili ed inclusivi per essere competitivi”, un importante momento di raccolta e analisi delle istanze dal territorio.Verranno inoltre condivise le proposte nate dal lavoro svolto dal gruppo di esperti di LAZIOLAB, che nel periodo marzo-maggio ha messo a punto un programma di idee e iniziative per il rilancio e lo sviluppo della regione nell’era post Covid-19. In particolare verrà presentato il Piano degli Interventi a breve termine, con risorse economiche già individuate con cui la Regione Lazio intende mettere in campo sin da subito iniziative volte a sostenere i sistemi territoriali aumentandone la competitività da una parte e migliorare il benessere dei cittadini dall’altra, riducendo le disparità in ambito regionale.Il primo appuntamento è giovedì 25 giugno con il Partenariato istituzionale, economico e sociale per costruire insieme il Lazio del futuro.I cittadini del Lazio potranno seguire l’evento sulla piattaforma interattiva digitale che offre a tutti la possibilità di dare il proprio contributo di idee e proposte: vai su www.lazioeuropa.it/consultazione2127 e compila il questionario.L’evento di giovedì 25 giugno si svolgerà a Roma, presso la Regione Lazio, dalle ore 16:00 alle 18:00 e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Regione Lazio e di Lazio Innova.