Si avvia alla conclusione, il secondo laboratorio sperimentale diIl Lab ha permesso a 5 professionisti del settore audiovisivo durante 12 settimane nei laboratori degli Studi di Cinecittà e nello Spazio Attivo a Zagarolo di partecipare ad un percorso formativo su tecniche di analisi delle scene filmate, percorso funzionale alle lavorazioni di, per l’industria dell’audiovisivo e degli effetti speciali.Dueper un totale di 5 mesi di sessioni teorico-pratiche, anche in modalità da remoto a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato effettuato su materiale di proprietà dell’Istituto Luce Cinecittà. Il, prodotto dall’Istituto Luceè stato scelto per le lavorazioni di colorizzazione digitale. Un filmato di grandissimo valore artistico e storico che, una volta colorizzato, è destinato a far parte dei contenuti presenti nel nuovo MIAC – il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema a Cinecittà.“Uno degli obiettivi di– ha sottolineato il suo Presidente– è la valorizzazione delle imprese laziali che operano nel comparto audiovisivo. Insieme con alcune delle principali eccellenze presenti sul territorio, come l’Istituto Luce Cinecittà e Human Touch Media, abbiamo individuato l’esistenza di un bisogno emergente di nuove competenze e di nuove tecnologie. Per questo motivo abbiamo pensato di dare il via ad un laboratorio per professionisti dell’audiovisivo, con l’obiettivo di creare un gruppo che si candida a diventare un punto di riferimento a livello internazionale nella filiera della post-produzione cinematografica e televisiva”.‘’Quello del Lab – dichiara, Direttore Archivio storico, Cinema e Documentaristica di Luce-Cinecittà - è un progetto di rara efficacia e aderenza con il lavoro e la mission quotidiana della nostra Società. Coinvolge diversi ambiti della filiera audiovisiva, in specie due che molto ci stanno a cuore: l’immenso patrimonio dell’Archivio storico Luce – un bene culturale di storia, cinema e memoria unico al mondo – e l’innovazione tecnica e tecnologica. Il Lab ci dà un esempio di come un bene che ha decenni di storia possa essere rivitalizzato e reso attualissimo, se lo si accompagna con l’innovazione. Che i nostri filmati siano messi a disposizione di una vasta rete di spettatori – soprattutto i più giovani – è per noi un obiettivo costante. Che ciò avvenga attraverso la formazione di professionisti giovani, è una grande soddisfazione. E che questo crei possibilità lavorative e formative è un ideale, e un auspicio per tutta la filiera dell’Audiovisivo, che nella Regione, a Roma, a Cinecittà, come sappiamo trova una forza e competenze di livello europeo. Il Lab è un modo concreto e creativo di valorizzarle’’.Ai professionisti che hanno terminato ilè stato proposto da Istituto Luce di farli partecipare allaunico al mondo commissionato dal Luce a: l’adunata oceanica dela Piazza Venezia quando Benito. Questo filmato di repertorio, colorizzato e restaurato, sarà presentato al pubblico italiano, in una sede e data di prossimo annuncio.Questa esperienza ha permesso ai partecipanti di Lazio Film Production Lab 2020 di consolidare il percorso di apprendimento iniziato nel 2019 e avranno inoltre l’opportunità di prendere parte nelload un percorso finalizzato all’acquisizione di capacità imprenditoriali e gestionali, qualora vogliano avviare una propria startup di servizi nel settore.Le persone interessate ad- in modalità webinar - i protagonisti delpossono registrarsi gratuitamente sul sito lazioinnova.it