La Regione Lazio a sostegno del settore ittico

La Regione Lazio ha lanciato due bandia sostegno del settore ittico e delle infrastrutture portuali, destinati alleche operano in questo settore cardine dell’economia laziale. L’obiettivo è quello di accrescere il valore sul mercato e migliorarne le prestazioni.Il primo bando,, ha una dotazione di 817 mila euro e punta a promuovere la competitività delle aziende che operano, in particolare, nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale, al miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro.Il fondo finanzia l’acquisto di materiali e attrezzature per la sicurezza come segnali di soccorso, apparecchiature antincendio, cassette di pronto soccorso, sistemi per raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, illuminazioni d’emergenza, o per il trasporto di prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all’ingrosso come, ad esempio, le spese inerenti l’acquisto di sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici.Il secondo bando,, sostiene gli investimenti che migliorano le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati alle strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. Con una dotazione di circa, sostiene le imprese legate al settore della pesca e dell’acquacoltura e gli enti pubblici e aeroportuali per migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, salvaguardare l’ambiente e incrementare la sicurezza e le condizioni di lavoro. I progetti vincitori beneficeranno di un finanziamento pari al 50% della spesa ammissibile, spendibile per l’acquisto di macchinari e attrezzature funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca oppure per realizzare interventi di riqualificazione dei porti pescherecci in stato di degrado, o ancora per realizzare nuovi impianti o potenziare quelli già esistenti.Per entrambe le misure le domande possono essere inviate fino altramite posta PEC agli indirizzi emailbando:bando: adalatina@regione.lazio.legalmail.it (Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud) adaroma@regione.lazio.legalmail.it (Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro) adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it (Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord)Maggiori informazioni e documentazione su