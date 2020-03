La Regione lancia due concorsi per gli studenti del Lazio

ROCOCO è il contest per sviluppare app ispirate alle filastrocche di Gianni Rodari, celebre autore di classici per ragazzi. STARTUPPER SCHOOL ISTANTANEA è riservato agli studenti appassionati di fotografia e tecnologie digitali

Lae l’Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con Lynx srl, festeggiano i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari lanciando un nuovo progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado: il, sviluppata con un linguaggio di programmazione o un ambiente a scelta: da Scratch a Snap!, da Logo a Kojo, da Python a Ruby. Le app dovranno interagire con le filastrocche, spaziando dal versante musicale e sonoro a quello grafico e dell’animazione e possono essere interattive, fino a diventare dei veri e propri giochi.(hub dell’innovazione regionale sostenuti attraverso il) dopo aver partecipato insieme ai docenti ale didal. La selezione avverrà in base ai seguenti criteri di attinenza tematica con il contest e della realizzabilità tecnica in relazione all’età degli studenti e all’ambiente scelto.In palio per la prima app classificata, la partecipazione gratuita a Omegna per l’inaugurazione del Museo Rodari, con un contributo pari a 2.000 euro per la copertura delle spese di viaggio e un pernottamento per il team e 2 accompagnatori. La seconda e terza classificata riceveranno rispettivamente 1.000 e 500 euro in materiali didattici e una raccolta di opere di Gianni Rodari.Gli Istituti Scolastici interessati a partecipare dovranno inviare via email l’apposito Form di iscrizione (Allegato A) a partireall’indirizzo ssa@lazioinnova.it fa parte del programma Startupper School Academy. Si rivolge agli studenti delle scuole superiori, appassionati die di, sfidandoli a realizzarepercoinvolge gli studenti in un. Professionisti e addetti ai lavori del settore della fabbricazione digitale e della cultura, guideranno i giovani nelle diverse fasi del progetto. Al termine, ogni gruppo di lavoro pubblicherà on line il proprio reportage fotografico. Tre le edizioni in programma: apiù altre 2 giornate da definire, apiù altre 2 giornate da definire, ae altre 2 giornate da definire.Gli istituti interessati possono aderire iscrivendosi tramite l’apposito form disponibile sul sito di, indicando lo Spazio Attivo di riferimento (Latina, Roma o Viterbo) e gli studenti che intendono partecipare.I progetti fotografici prodotti durante le diverse edizioni saranno esposti in una mostra finale.spetteranno:Tutte le informazioni sui due concorsi su www.lazioinnova.it