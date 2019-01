Il Lazio tra artigianato e creatività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi cloud per l’industria dell’audiovisivo, lampade di design, gioielli personalizzati, sono tantissime e diverse le applicazioni delle imprese beneficiarie dei bandi della Regione Lazio, gestiti da Lazio Innova, per la creatività applicata a settori che spaziano dall’audiovisivo al fumetto, dall’editoria all’artigianato, spingendosi fino alle frontiere del digitale.Il sostegno alla, che nel Lazio vale circa il 9% del valore aggiunto con 14,9 miliardi di euro di valore prodotti e 204 mila addetti, ha l’obiettivo di. E questo è proprio lo scopo dei tre bandi “Creatività 2020”, “Fondo per startup creative e culturali” e “Interventi per l’Artigianato” per i quali sono stati premiati ivincitori nella splendida cornice di Palazzo Merulana a Roma dall’assessore allo Sviluppo Economico. I progetti vincitori hanno ricevutodi finanziamenti che generano investimenti complessivi per circa 16 milioni.Il designer, che sperimenta il design grafico ed espositivo a livello internazionale, è intervenuto in stile “TED Talk” per raccontare l’evoluzione della creatività attraverso il design italiano che è stato precursore di grandi innovazioni, e le applicazioni funzionali di uso quotidiano del “bello”.“Questo premio, che unisce tre premiazioni, è bello perché si basa sul rapporto tra privato e pubblico – ha sottolineato Manzella. È il risultato, infatti, di una politica fatta in modo trasparente e con entusiasmo. Il futuro si concentra nello sviluppo, nella contaminazione, nel permettere di far parlare linguaggi diversi, che hanno anche diversi sistemi di valori. La contaminazione diventa così una parola chiave nello sviluppo di una società dell’innovazione, perciò la Regione Lazio deve avere l’ambizione di innestare la creatività nei settori più tradizionali dell’economia. Anche nel prossimo bilancio concentreremo ancora un fondo per l’artigianato. Faremo bandi più semplici e cercheremo di fare rete per continuare a lavorare insieme, come in questi progetti. È poco noto, ma la nostra Regione è leader nel settore della grande industria innovativa”.Il bando “”, uno degli otto del pacchetto Reindustrializzazione lanciato dalla Regione Lazio, era pensato, tra l’altro, per stimolare la collaborazione tra imprese, dalle micro alle grandi, e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti cross-mediali, per la post produzione digitale e per lo sviluppo di applicazioni digitali anche nel campo della medicina, della salute e del benessere personale. Sonoche hanno coinvolto in tutto, per, di cui 6,5 milioni di contributi da parte della Regione Lazio attraverso i fondi Por Fesr 2014-2020.Con il bando “” si è voluto sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, in particolare nei settori audiovisivo, editoria, tecnologie applicate ai beni culturali, artigianato artistico, design, architettura e musica, cofinanziandone i costi di avvio e di primo investimento. In tuttoche hanno ricevuto circadi contributi per degli investimenti complessivi di 665 mila euro. Quanto ai settori dei progetti, 5 sono di artigianato artistico, 1 design, 2 audiovisivo, 4 tecnologie applicate ai beni culturali, 3 editoria e 2 musica. Di questi, ben 12 progetti provengono dalla città di Roma e 2 dalla sua area metropolitana, 2 dalla provincia di Latina e 1 da quella di Viterbo.Per il bando “”, pensato per potenziare la produttività, la competitività, la creatività e l’innovazione delle imprese artigiane, sono statiper diversi settori,. Il contributo regionale complessivo è stato di circache hanno generato complessivamente. I progetti suddivisi per provincia, sono 21 nel frusinate, 32 nel reatino, 9 nel pontino, 18 nel viterbese, a Roma città 16 mentre nella sua area metropolitana 17.Per questo bando era prevista una premialità per progetti che comportano l’assunzione di giovani under 35, sono stati 13 i progetti che ne hanno beneficiato.