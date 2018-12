DALLA REGIONE 39 MILIONI PER IL CREDITO ALLE IMPRESE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione Lazio ha infatti rilanciato il Fondo rotativo per il piccolo credito, stanziando ben 39 milioni di euro, di cui 24 provenienti dai fondi europei POR FESR 2014-2020 e i restanti 15 da risorse regionali.Il Fondo regionale, gestito da Artigiancassa e Medio Credito Centrale, si rivolge anche a liberi professionisti, Consorzi e Reti di Imprese, con finanziamenti compresi tra i 10 e i 50mila euro.Tre le novità più rilevanti della nuova versione del bando c’è l’estensione del periodo massimo per la restituzione del prestito da 36 a 60 mesi.Per le Botteghe storiche, che operano da almeno 50 anni, sono riservati in esclusiva 2 milioni di euro. È stato eliminato il vincolo della localizzazione in consorzi e aree industriali e artigianali, in relazione agli interventi per la “Riduzione costi energia Pmi”, e sono ammissibili gli interventi che rientrano nel Catalogo degli apparecchi domestici.Ma le novità non finiscono qui: è possibile realizzare un progetto che preveda, senza limiti percentuali, la copertura di altre esigenze finanziarie dell’impresa, come il rafforzamento delle attività generali, la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati e nuovi sviluppi. Confermata infine la possibilità di finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali, consulenze e capitale circolante nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’Avviso.I 39 milioni del Fondo sono così ripartiti: 4,8 per “Riposizionamento competitivo”; 9,6 per “Garanzie e accesso al credito” di cui 3,84 riservati ad attività commerciali al dettaglio e ristoranti”; 9,6 per “Riduzione costi energia Pmi”; 4 per imprese artigiane; 3 per le cooperative; 2 per taxi e imprese di trasporto pubblico non di linea; 4 per le imprese del turismo; 2 per le botteghe e negozi storici.