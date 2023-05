Zelensky: "Grazie all'Ue per le munizioni, arrivino presto"

KIEV - "Ho ringraziato Ursula per la prontezza dell'Unione europea di fornire all'Ucraina le necessarie munizioni, un miliardo di proiettili di artiglieria; abbiamo discusso la questione chiave della velocità di consegna di queste munizioni perchè ne abbiamo bisogno ora sul campo di battaglia". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa tenuta in occasione della visita della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen.

"L'Europa è stata creata grazie alla sconfitta del male dell'aggressione" e "insieme oggi stiamo combattendo di nuovo il male dell'aggressione e la politica di odio che la Russia ha riportato nel nostro continente, quindi ora abbiamo bisogno di una nuova vittoria e torniamo al senso delle parole della dichiarazione di Schuman", ha aggiunto. "I nostri sforzi per un'Europa unita, per la sicurezza e la pace devono essere forti quanto le aspirazioni russe di distruggere la libertà in Europa", ha affermato Zelensky.

"L'Ucraina dimostra ogni giorno l'efficacia della sua difesa contro i russi: ogni missile terroristico intercettato, ogni successo dei nostri soldati sono la prova che possiamo vincere su questa aggressione", ha poi continuato. Durante l'incontro avvenuto nel giorno della Festa dell'Europa è stato toccato anche il tema delle sanzioni russe. "Contiamo sul fatto che l'undicesimo pacchetto di sanzioni Ue venga approvato nel prossimo futuro, una parte dovrebbe riguardare anche il settore nucleare" russo, ha suggerito Zelensky.

"Il 9 maggio è un giorno per celebrare la pace e l'unità in Europa, per ricordare la nostra storia e impegnarci per un futuro migliore per le nostre generazioni, quindi è molto adatto essere qui per celebrare questo giorno, e accolgo con favore la decisione di rendere il 9 maggio il giorno dell'Europa in Ucraina: Kiev è il cuore pulsante dei valori europei di oggi", ha detto von der Leyen, sottolineando come "l'Ucraina è in prima linea nella difesa della nostra libertà e della democrazia" combattendo "per gli ideali europei che celebriamo oggi".

"La prima priorità è aiutare ad assicurare le munizioni di cui l'Ucraina ha bisogno, e noi lavoriamo su tre percorsi: il più veloce è il rilascio immediato di munizioni dalle riserve degli Stati membri", ha aggiunto il capo dell'esecutivo europeo. "Abbiamo riservato un miliardo di euro per questo e sta funzionando, un numero considerevole di munizioni è stato inviato o è in dirittura di arrivo, ma va fatto più urgentemente".

Il secondo percorso "su cui abbiamo trovato un accordo la scorsa settimana è di fornire un miliardo di euro per l'approvvigionamento di munizioni da 152 e 155 millimetri", ha affermato von der Leyen. E per accelerare questo, "il terzo percorso è aiutare gli Stati membri ad aumentare la produzione e accelerare la consegna delle munizioni per rispondere ai bisogni dell'Ucraina e degli Stati membri", ha detto.

"In Russia Putin e il suo regime hanno distrutto i valori di libertà e democrazia e ora tentano di distruggerli qui in Ucraina" perchè "hanno paura del vostro cammino verso l'Unione europea, ma l'aggressore ha già drammaticamente fallito e l'Ucraina ha resistito all'attacco e sta reagendo con successo, questo innanzitutto perchè può contare su milioni di uomini e donne che combattono per i valori europei", ha affermato nella conferenza stampa congiunta.

"Nella battaglia dell'Ucraina, l'Ue è al fianco di Kiev", ha poi ricordato. "Il 9 maggio simboleggia anche la solidarietà, nata dalle lezioni dei grandi conflitti del ventesimo secolo: caro presidente Zelensky, sono qui oggi per assicurarti che puoi contare su questa solidarietà per tutto il tempo che sarà necessario", ha detto rivolgendosi al presidente ucraino. Parlando delle sanzioni Ue al settore nucleare russo la presidente dell'esecutivo europeo ha ammesso che "è un lavoro duro ma alcuni degli Stati membri stanno facendo progressi e potete contare sul fatto che continueremo a spingere sugli Stati membri in questo senso", ha evidenziato.

"Molti progressi sono stati fatti dall'Ucraina" nel suo percorso verso il negoziato di adesione all'Ue "ma dobbiamo continuare" e "sono fiduciosa perchè abbiamo avuto una buona discussione sui diversi step. L'obiettivo è avere il report verbale a giugno, ma ancora più importante è il report scritto di ottobre", ha proseguito von der Leyen. "La commissione ha proposto sette step che l'Ucraina deve realizzare prima che la Commissione possa raccomandare agli Stati membri di lanciare i negoziati di ingresso del Paese nell'Ue e il Paese sta lavorando senza sosta e intensamente a questi step nonostante la difficoltà nel realizzare le riforme nella guerra", ha aggiunto.