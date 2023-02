Zelensky arriva a Londra, domani atteso a Bruxelles

LONDRA - Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha incontrato Volodymyr Zelensky direttamente all'aeroporto di Stansted, per un primo saluto nell'ambito della visita odierna a sorpresa del presidente ucraino nel Regno Unito: la seconda all'estero dall'inizio della guerra con la Russia il 24 febbraio 2022, dopo quella compiuta negli Usa a dicembre, e la prima in Europa, come sottolineano i media locali evidenziando la scelta di Zelensky di visitare Londra prima di Bruxelles.

Sunak ha accolto l'ospite con un abbraccio in una giornata fredda ma soleggiata, come testimoniato da una foto diffusa sul suo profilo Twitter. Foto accompagnata da un messaggio di "benvenuto" e dallo slogan "Slava Ukraini".

Zelensky sarà domani a Bruxelles e parteciperà al Consiglio Europeo straordinario e alla sessione plenaria del Parlamento europeo. Lo fa sapere all'ANSA una fonte europea qualificata. Il presidente ucraino si rivolgerà ai 27 leader "in mattinata" e poi procederà a una serie d'incontri bilaterali.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky andrà stasera a Parigi dopo la tappa a Londra. Lo riferisce la francese Bfm Tv. Al momento l'Eliseo non ha annunciato nulla. Zelensky domani sarà invece a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo e parlare al Parlamento Ue.