Zanni (Lega), procedura politica, non siamo preoccupati

BRUXELLES - "Non siamo preoccupati della procedura, lavoreremo affinché non ci sia più un utilizzo politico delle regole economiche sull'Ue", ed "è necessaria una semplificazione totale di queste regole che oggi sono complesse, e quindi nella complessità c'è confusione e nella confusione chi manovra i fili può interpretare le regole in maniera politica in un senso o nell'altro". Così l'eurodeputato della Lega Marco Zanni. "Per noi è una procedura politica", ha aggiunto. "Se vediamo i numeri e chi non rispetta le regole ci sono altri stati che fanno la morale all'Italia che non le rispettano".

