Xylella: Ue scrive a Italia su sequestro ulivo infetto a Bari

BRUXELLES - La Commissione europea ha scritto alle autorità italiane per avere maggiori informazioni sul sequestro dell'ulivo infetto da Xylella fastidiosa ordinato dalla Procura di Bari, ed eseguito sabato scorso a Monopoli. E' quanto apprende l'ANSA da fonti vicine al dossier. "La Commissione europea è in contatto con le autorità italiane su questo tema", ha dichiarato un portavoce dell'Esecutivo Ue. Esperti della Commissione e dei paesi membri torneranno a parlare della diffusione del batterio in Italia e in Europa nel comitato sulla salute delle piante in programma il 21 e 22 gennaio.

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA