Xylella: in arrivo 2,2 mln per vivai pugliesi

BARI - Sono in arrivo 2,2 milioni di euro per i vivai pugliesi dell'area delimitata dal piano anti-Xylella, provenienti da un bando pubblico di fondi del Piano di sviluppo rurale. Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, in una nota. Sono fondi destinati alla messa in sicurezza delle serre, per renderle immuni dall'insetto e contrastare la diffusione della malattia,

misura necessaria per consentire la commercializzare delle piante. Dal 18 settembre al 18 ottobre si potranno presentare le

domande di finanziamento per interventi di protezione della produzione vivaistica nelle aree delimitate.

Si tratta di una iniziativa interamente finanziata dalla Regione Puglia, fortemente richiesta dagli addetti al settore vivaistico e olivicolo - precisa la nota - che arriva subito dopo l'annuncio di un Piano complessivo per l'agricoltura pugliese, in particolare salentina. La dotazione del Piano, recentemente presentato dal governatore Michele Emiliano e dalla ministra per il Sud Barbara Lezzi, è di 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante l'utilizzo del Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione.

