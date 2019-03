Xylella: a giugno ispezione Commissione Ue in Puglia

BRUXELLES - La Commissione europea comincerà una ispezione in Puglia il prossimo 11 giugno per valutare l'attuazione delle misure di eradicazione della xylella fastidiosa. E' quanto dichiara all'ANSA la portavoce dell'Esecutivo Ue Anca Paduraru. L'Italia ha informato Bruxelles che è stato adottato un piano d'azione per contrastare la diffusione del batterio "illustrando nel dettaglio le misure da attuare in Puglia nel 2019 - ha detto Paduraru - l'attuazione sarà valutata dalla Commissione nel prossimo audit che è programmato a partire dall'11 giugno 2019".

Ultimo aggiornamento: 10:43

