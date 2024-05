Von der Leyen, su Lgbt ho un approccio diverso da Meloni

BRUXELLES - "Ho un approccio completamente diverso". Così la candidata di punta del Ppe, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sulla posizione di Giorgia Meloni verso i diritti Lgbtiq+, nel corso del dibattito tra gli Spitzekandidaten alla presidenza della Commissione europea.

"Con Giorgia Meloni sto lavorando molto bene, come con tutti i capi di Stato e di governo, è il mio compito", per le alleanze future in Ue "vedremo chi saranno gli europeisti, e lei lo è chiaramente, gli anti-Putin, e lei è stata molto chiara su questo, e i pro-stato di diritto", ha poi aggiunto. "A chi rispetta questi criteri, offriamo di lavorare insieme", ha spiegato von der Leyen, precisando di non voler collaborare con l'intero gruppo Ecr.