Von der Leyen ricorda Schauble: "È una grave perdita per l'Ue"

BRUXELLES - "La morte di Wolfgang Schäuble è una grave perdita per la Germania e l'Europa: attraverso le sue azioni e il suo esempio, ha plasmato la democrazia tedesca come nessun altro, ha sempre pensato in grande e lontano". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ricordando l'ex ministro delle Finanze tedesco scomparso martedì 26 dicembre a Offenburg, dove viveva dal 2011.

In un post su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, lo ha definito "un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio delle persone, un modello politico che ha plasmato la Germania e l'Europa come deputato, presidente del Bundestag e ministro". "Sarà ricordato in Europa e in Germania", ha scritto.

Schäuble era nato nel 1942 a Friburgo in Brisgovia e aveva 81 anni. Nessun parlamentare tedesco è stato più a lungo membro del Bundestag dal 1972 fino alla sua scomparsa, ieri sera. Nel 1990 il politico cristiano-democratico subì un grave attentato dive venne ferito da tre colpi di pistola: Schäuble si salvò e si riprese, ma da allora viveva su una sedia a rotelle. Come ministro delle Finanze, divenne famoso come falco del governo di Angela Merkel durante la crisi dell'euro, difendendo a oltranza l'austerità e facendosi promotore di una linea molto dura con la Grecia.

Oltre a ministro delle Finanze e presidente del Bundestag, nel corso degli anni Schäuble è stato anche ministro dell'Interno, ministro degli Affari Speciali, presidente della Cdu e presidente del gruppo parlamentare Cdu-Csu. Come ministro dell'Interno tra il 1989-1991, nel governo di Helmut Kohl, Schäuble fu tra coloro che gestirono il Trattato di unificazione tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino.

"Sono vicino alla Cdu per la scomparsa di Wolfgang Schäuble: l'Europa perde un suo convinto sostenitore, un uomo forte, punto di riferimento per il Ppe, un riformista che aveva compreso la necessità di contrastare le mafie sul traffico di migranti", ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Con la scomparsa di Wolfgang Schäuble "la Germania perde un pensatore acuto, un politico appassionato e un democratico combattivo", ha scritto sulla stessa piattaforma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Schäuble ha "plasmato il nostro Paese per oltre mezzo secolo: come deputato, ministro e presidente del Bundestag.”

Angela Merkel lo ha ricordato l'ex ministro mentre negli anni in cui era ministra (prima delle Pari opportunità e poi dell'Ambiente) negli anni Novanta. "Wolfgang Schäuble è stato per me un maestro politico: come ministro degli Interni e delle Finanze, è stato una delle ancore dei miei primi tre gabinetti di governo", ha scritto Merkel in una nota riportata dalla Dpa, l'agenzia di stampa statale.

"La Germania perde con lui una personalità di spicco, dotata di lungimiranza politica e programmatica", continua l'ex cancelliera. "In Germania ci mancherà la voce di Wolfgang Schäuble, personalmente mi mancheranno i suoi consigli", aggiunge Merkel ricordando uno degli architetti della Riunificazione tedesca, un pioniere dell'amicizia franco-tedesca e un europeo appassionato. "Ho ammirato la sua disciplina, anche nei confronti di se stesso, che ha mantenuto nonostante la sua paraplegia dopo un attentato: è statp un modello per milioni di persone", ha detto.