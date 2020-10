Von der Leyen, Regioni e città al centro Recovery

BRUXELLES - Le Regioni e le città "saranno al centro" del Next Generation Eu, di cui il Recovery Fund è il principale pilastro.E il piano Ue potrà avere successo solo se le autorità locali "saranno pienamente coinvolte" e saranno capaci di "cogliere queste opportunità". Questo il messaggio rivolto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Comitato delle Regioni europee nel suo intervento all'apertura della settimana delle Regioni Ue.

Oggi, davanti alle conseguenze della pandemia e in presenza del Next Generation Eu, è "in gioco il futuro dei nostri territori" e per avere successo "dobbiamo agire tutti insieme" poichè l'ndividuazione e la realizzazione degli interventi necessari per la digitalizzazione e la svolta verde "rientrano in gran parte nelle competeneze e nelle responsabilità" degli enti locali, ha detto ancora von der Leyen.

Ultimo aggiornamento: 17:24

