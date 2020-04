Von der Leyen presenta misure a sostegno agricoltura

BRUXELLES - L'impegno a far arrivare più liquidità nelle tasche degli agricoltori, a sburocratizzare gli iter, e con più tempo a disposizione per presentare le richieste per i pagamenti diretti e per quelli dello sviluppo rurale. Sono le iniziative della Commissione europea a sostegno del settore, di fronte alla crisi del coronavirus, presentate dalla presidente, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter. "Siamo al fianco degli agricoltori", ha affermato, con la promessa di varare "nuove azioni con l'evolvere della situazione".

"Un settore in cui non tollereremo alcun genere di perturbazione è quello alimentare. Le misure adottate a sostegno della libera circolazione delle merci, ed i permessi di viaggio per i lavoratori stagionali" servono ad "assicurare che gli europei abbiano cibo di alta qualità a prezzi accessibili sulle loro tavole, nonostante il coronavirus", ha affermato von der Leyen. Tra le azioni, anche il sostegno alle strutture sanitarie nelle aree rurali.

The measures we took to support the free movement of goods and travel for seasonal workers ensure that Europeans have high quality, affordable food despite the #coronavirus crisis. The @EU_Commission is now providing further support to our farmers. We stand by our farmers! pic.twitter.com/Mqxm4OilvT