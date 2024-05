Von der Leyen, Meloni ha consolidato la sua posizione in Europa

BERLINO - "È interessante vedere che ha consolidato la propria posizione nel Consiglio europeo tra i capi di Stato e di governo": lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen riferendosi alla premier Giorgia Meloni in un'intervista alla televisione pubblica tedesca Ard sottolineando il ruolo del capo di governo italiano nel varo del patto europeo sull'asilo e la migrazione.

"Ad esempio, un punto che non è stato facile discutere per tutti i capi di Stato e di governo e, soprattutto, su cui trovare maggioranze in Parlamento è stata l'intera questione della migrazione", ha aggiunto von der Leyen. "Tra l'altro, il fatto che la Meloni abbia votato a favore ha giocato un ruolo", ha detto ancora la presidente della Commissione.

Nell'intervista rilanciata oggi pomeriggio dal sito dell'emittente Phoenix, il canale di documentazione dei due canali pubblici nazionali tedeschi Ard e Zdf, von der Leyen ha ricordato che con Meloni "abbiamo lavorato insieme, per esempio sullo sviluppo del fondo di ricostruzione per l'Italia", il Next Generation Eu. Questo è stato "un punto cruciale", ha detto la presidente della Commissione Ue rispondendo a domande di Markus Preiss, responsabile dell'ufficio di corrispondenza del primo canale pubblico tedesco Ard a Bruxelles, incentrate su "come affrontare le forze nazionaliste nell'Unione europea" secondo quanto sottolineato dallo stesso sito di Pheonix.