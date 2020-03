Von der Leyen, massima flessibilità per l'Italia

BRUXELLES - "Dobbiamo concedere nuovi prestiti con un aumento del debito pubblico. Il Patto di stabilità concederà la massima flessibilità all'Italia". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ai microfoni del Tg1, aggiungendo che ci sarà anche "la massima flessibilità sugli aiuti di stato". "E' importante - spiega - perché così l'Italia potrà investire nella sanità, nel turismo, nei trasporti, a beneficio delle Pmi".

La Cina "ci sta mandando due milioni di mascherine da sala operatoria, altre duecentomila di sicurezza e cinquantamila tamponi. Li invieremo dove c'e' più bisogno nell'Ue, cioè in Italia. Le spediremo entro la settimana prossima", ha detto von der Leyen, annunciando di "avere una buona notizia".

"Abbiamo un'iniziativa per gli investimenti. Perché ci sono fondi strutturali inutilizzati. L'Italia ce li avrebbe dovuti restituire: abbiamo deciso invece di lasciarveli, per spenderli dove saranno più utili. Per esempio sul mercato del lavoro. Sono undici miliardi", ha annunciato la presidente della Commissione Ue.

Ultimo aggiornamento: 20 Marzo, 11:02

