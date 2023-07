Von der Leyen, l'Ue conta sulla presidenza spagnola dai migranti alla Cop28

MADRID, 03 LUG - "Grazie Pedro Sanchez per averci accolto a Madrid. È stato un piacere discutere i prossimi passi da compiere sui numerosi dossier in agenda, a partire dal vertice Ue-Celac. Conto sulla Presidenza, in particolare su Ucraina, migrazione, bilancio pluriennale, Cop28, finalizzazione degli accordi commerciali". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Benvenuti in Spagna, Ursula von der Leyen e l'intero Collegio dei Commissari. L' Europa è chiamata a svolgere un ruolo rilevante nel mondo e noi possiamo svolgerlo solo attraverso l'unità. La nostra principale ambizione: avvicinare ancora di più l'UE ai nostri concittadini. Lo faremo insieme". Lo scrive su twitter il premier spagnolo, Pedro Sanchez, allegando le immagini dell'arrivo della presidente della Commissione a Madrid.

Il presidente del governo Pedro Sanchez ha ricevuto nella Plaza del Armeria, a due passi dal Palazzo Reale di Madrid, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Insieme hanno salutato gli esponenti del governo spagnolo e i commissari europei. Quindi la photo opportunity dal Mirador de la Cornisa, prima di iniziare la riunione nella Galleria delle Collezioni reali, un polo museale appena inaugurato, sede del primo appuntamento ufficiale del semestre spagnolo. La giornata è iniziata con un incontro bilaterale tra Sanchez e von der Leyen. Nello stesso momento si sono tenuti colloqui tra i componenti del governo spagnolo e i rappresentanti del Collegio dei Commissari della Commissione Europea. A seguire, Sanchez ha presieduto la riunione plenaria del governo insieme ai Commissari, quindi alle 14:45 è previsto un punto stampa dello stesso Sanchez con Ursula von der Leyen.