Von der Leyen domani sarà a Kiev

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sarà domani a Kiev. È quanto si apprende da fonti dell'esecutivo europeo. Von der Leyen sarà nella capitale ucraina nel giorno del secondo anniversario dell'invasione russa.

"L'Unione Europea sosterrà sempre l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, avvenuta 10 anni fa, segna l'inizio dell'aggressione prolungata della Russia. Mosca e la sua leadership sono gli unici responsabili di questa guerra e delle sue conseguenze globali, nonché dei gravi crimini commessi e restiamo determinati a chiedere loro conto, anche per il crimine di aggressione". Lo dichiarano Charles Michel e von der Leyen in una nota congiunta alla vigilia della ricorrenza. "Oggi le nostre bandiere sventoleranno una accanto all'altra come simbolo della nostra solidarietà, del nostro impegno e della nostra determinazione".

Anche la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ricorda, con un post su X, l'iniziativa lanciata dalle istituzioni comunitarie per il secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina."Due anni fa, abbiamo innalzato con orgoglio le bandiere dell'Ue e dell'Ucraina una accanto all'altra. Due anni dopo, le sventoliamo ancora alte. E continueremo a farlo. Perché il nostro futuro è insieme".