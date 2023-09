Von der Leyen: "Al fianco di Atene, pronti 2,25 miliardi di euro"

STRASBURGO - "L'Europa è al fianco del popolo greco, la nostra è una Unione della solidarietà e la Commissione sarà veloce, rapida, creativa: possiamo spendere i fondi non spesi dalla Coesione, che altrimenti andrebbero persi, possiamo mobilitare le risorse del Fondo sociale e far sì che la politica comune sull'agricoltura possa giocare un ruolo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il premier greco Kyriakos Mitsotakis e sottolineando che, in questo modo, Bruxelles potrà mobilitare "2,25 miliardi" di euro per Atene".

"Inoltre la Commissione è pronta a valutare la richiesta della Grecia del fondo di solidarietà", che potrebbe portare l'anno prossimo a esborsare "più di 400 milioni di euro". Infine "ci sono fondi del Next Generation Ue, e saremo flessibili rispetto alla richiesta di revisione del piano già pervenuta dalla Grecia", ha aggiunto von der Leyen.

"Ringrazio la Commissione per la sua flessibilità: abbiamo dei fondi aggiuntivi che altrimenti andrebbero persi e che sono adatti a sostenere subito le persone", ha aggiunto da parte sua il capo del governo ellenico sottolineando la necessità di "riprogrammare" i fondi europei a disposizione. "Inoltre dirò ai miei colleghi europei che, di fronte a questi disastri e al cambiamento climatico, è necessario alzare il livello del fondo di solidarietà", ha aggiunto Mitsotakis.