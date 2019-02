Via libera Ue a 25mln di aiuti per Aerdorica

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, i piani italiani per concedere un aiuto di 25 milioni di euro a Aerdorica, l'operatore dell'aeroporto delle Marche. Attualmente Aerdorica è in procedura di insolvenza dinanzi al giudice nazionale. A seguito dell'aiuto per il salvataggio approvato dalla Commissione nel giugno 2017, l'Italia aveva notificato alla Commissione i suoi piani di concessione di aiuti per la ristrutturazione ad Aerdorica. Gli aiuti sono stati deliberati dalla Regione Marche.

Secondo quanto spiegano dalla Commissione europea, gli orientamenti della Commissione del 2014 relativi al salvataggio e alla ristrutturazione di società non finanziarie impongono alle imprese di elaborare un solido piano di ristrutturazione, che deve comprendere misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'aiuto pubblico. Stando ai piani italiani di Aerdorica, spiegano ancora a Bruxelles, "i costi totali di ristrutturazione saranno finanziati in parte dal contributo in conto capitale di 25 milioni di euro della Regione Marche e cofinanziati dai contributi delle risorse proprie della società e degli operatori del mercato privato, compresi 15 milioni di nuovo capitale da un nuovo investitore, Njord Adreanna srl, che acquisirà il controllo della società a seguito del conferimento". "L'ingresso di un investitore privato nel capitale di Aerdorica dimostra la fiducia del mercato nel futuro della società sulla base del piano di ristrutturazione. Inoltre, Aerdorica attuerà varie misure compensative, tra cui l'esternalizzazione delle operazioni di assistenza a terra, che attenueranno eventuali distorsioni della concorrenza, in particolare nei confronti degli aeroporti nello stesso bacino geografico".(ANSA).

