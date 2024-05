Giovedì 30 Maggio 2024, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 13:22

BRUXELLES - Via libera dei ministri Ue ai dazi maggiorati sulle importazioni di prodotti agricoli - finora in gran parte esentati - dalla Russia e dalla Bielorussia, a partire dal primo luglio. Lo annuncia il commissario Ue per il Commercio, Valdis Dombrovskis. La misura punta a "impedire che il grano russo destabilizzi il settore agricolo europeo, limitare le entrate della Russia per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina e contrastare le esportazioni illegali russe di grano rubato dall'Ucraina nei mercati dell'Ue", sottolinea Dombrovskis.

Il regolamento adottato dai ministri, riuniti al Consiglio Commercio, aumenta i dazi - "fino a un punto tale da bloccare le importazioni" - all'import di cereali, semi oleosi e prodotti derivati, nonché pellet di polpa di barbabietola e piselli secchi provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, finora soggetti a misure doganali basse o nulle.

A seconda del prodotto specifico, i dazi imposti saranno di 95 euro per tonnellata o avranno un valore progressivo a salire fino al 50%, in linea con la proposta avanzata dalla Commissione europea il 22 marzo. I dazi tuttavia non incideranno sul transito dei cereali russi e bielorussi verso i Paesi terzi, a tutela della promozione della sicurezza alimentare a livello globale. Russia e Bielorussia non avranno inoltre più accesso alle quote previste dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) sui cereali dell'Ue, che offrono un miglior trattamento commerciale per alcuni prodotti.

Le importazioni cerealicole dell'Ue dalla Russia nel 2023 hanno raggiunto il record complessivo di 4,2 milioni di tonnellate, per un valore di 1,3 miliardi di euro, pari a circa l'1% del mercato Ue. Minsk invece lo scorso anno ha esportato 610mila tonnellate di cereali, semi oleosi e prodotti derivati verso l'Ue per un valore di 246 milioni di euro. Nelle stime Ue, i dazi porteranno a un taglio delle importazioni di cereali dai due Paesi di quasi 5 milioni di tonnellate all'anno. La carenza di offerta "sarà parzialmente colmata dalla produzione interna dell'Ue, a beneficio degli agricoltori europei" e si prevede il sostegno dei Paesi terzi che tradizionalmente riforniscono il mercato dei Ventisette, come Stati Uniti, Brasile, Ucraina, Serbia o Argentina.