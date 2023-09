Via libera dal Parlamento alle nuove norme a protezione delle Indicazioni Geografiche

STRASBURGO - Via libera dal Parlamento europeo alla prima lettura delle nuove regole per rafforzare la protezione dei prodotti artigianali e industriali come il vetro, il merletto o le pietre naturali, all'interno dell'Ue e a livello globale. L'aula di Strasburgo ha approvato con 616 voti a favore 9 contrari e 7 astenuti l'unificazione delle norme nazionali divergenti in materia di registrazione, controllo e applicazione della protezione delle indicazioni geografiche (IG).

Stando alle nuove regole, mentre per la prima parte del processo di registrazione di una IG i Paesi dell'Ue potranno scegliere se la domanda di protezione dovrà essere inoltrata all'autorità nazionale o all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (Euipo), l'approvazione finale sarà sempre gestita dall'Euipo. Nelle contrattazione sul testo l'Eurocamera ha ottenuto che le autorità nazionali aiuteranno le micro e le piccole e medie imprese a presentare le loro domande di IG. Gli Stati membri si occuperanno inoltre anche del controllo, incluse per le merci vendute online, e dell'applicazione della legge, assicurando che i prodotti siano immessi sul mercato in conformità alle loro specifiche.