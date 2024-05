Vestager, "su Ita-Lufthansa rischi per la concorrenza"

BRUXELLES - "In un caso come questo" di Ita-Lufthansa "abbiamo problemi di concorrenza. C'è un rischio che i prezzi salgano e le frequenze calino. Spetta alle compagnie illustrare come evitare che ciò accada. E questo è il processo in cui ci troviamo ora. Non è stata presa alcuna decisione". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sulle trattative in corso per approvare le nozze tra la compagnia tedesca e la newco. "È una fusione molto importante anche per gli italiani che vogliono viaggiare", ha sottolineato Vestager.

Sull'operazione italo-tedesca "c'è una discussione molto importante in Italia, lo vedo anche dalla stampa italiana", ha osservato, tornando a ribadire che Bruxelles è impegnata ad analizzare i "diversi aspetti" della fusione, "cosa accadrà, se ci sarà il rischio di meno collegamenti, di prezzi più alti a livello nazionale" e per i lunghi collegamenti verso "gli Stati Uniti". "Anche l'autorità italiana garante della concorrenza sta esaminando i prezzi in Italia perché ci sono prezzi molto alti per i biglietti aerei", ha ricordato ancora la vicepresidente della Commissione Ue, responsabile per la Concorrenza.

"Da parte nostra non commentiamo i commenti" altrui, "ma posso sottolineare cosa stiamo facendo: il nostro compito è garantire che i consumatori possano ancora godere della concorrenza quando vogliono volare, scegliendo tra diverse compagnie, frequenze e prezzi competitivi", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini che nei giorni scorsi aveva affermato che una bocciatura dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa sarebbe "un atto ostile" da parte di Bruxelles.

Non è possibile essere commissaria alla Concorrenza e avere un'opinione relativamente al fatto che un accordo sia politicamente preferibile oppure no - ha sottolineato Vestager -. Così verrebbe meno il fondamento di assicurarsi che i consumatori possano beneficiare della concorrenza, con prezzi abbordabili e più scelta. Questa è la nostra missione". L'opinione, ha ribadito ancora la vicepresidente della Commissione europea, "è basata sui fatti e sulle analisi dei servizi della direzione generale Concorrenza", che analizzano "se vi sono problemi di concorrenza da risolvere o meno".