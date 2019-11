Venezia: l'emergenza climatica all'attenzione plenaria Pe

BRUXELLES - Proteggere il patrimonio culturale europeo dagli eventi meteorologici estremi, come quelli che hanno colpito di recente la città di Venezia. È il tema al centro della discussione che si terrà il 26 novembre a Strasburgo, nel corso della plenaria del Parlamento europeo. "In reazione alle recenti gravi tempeste e inondazioni in Spagna, Francia e Italia - si legge in una nota dell'Eurocamera - gli eurodeputati discuteranno la risposta dell'Ue agli eventi meteorologici estremi e le misure a protezione delle aree urbane e del loro patrimonio culturale".



Ultimo aggiornamento: 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA