Veneto: Ciambetti riceve presidente Commissione Ue-Marocco

VENEZIA - Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto a palazzo Ferro Fini Abderrahim Atmoun, presidente della Commissione parlamentare mista UE-Marocco nonché questore della Camera dei Rappresentanti del Parlamento marocchino. "L'incontro è stato cordiale e molto interessante. Abbiamo affrontato, con franchezza, i temi comuni che riguardano il Marocco e il Veneto e l'Europa - rileva Ciambetti - pensiamo anche solo alla questione dei flussi migratori o la lotta al terrorismo o alla criminalità. La visita di una figura istituzionale così rilevante e autorevole come l'on. Abderrahim Atmoun non sorprende: il Veneto - spiega - rappresenta da solo, nei primi tre trimestri dello scorso anno, circa il 10,46% dell' intero export Italiano nel Marocco e la sola provincia di Vicenza esporta 3.65% delle esportazioni italiane in Marocco seguita da Padova. Come sistema Veneto importiamo dal Marocco beni e servizi per circa 75 milioni e mezzo di euro ma esportiamo per circa 156 mln di euro, più del doppio rispetto all' import e molto più di quanto non si esporti, ad esempio, come economia regionale in Argentina, il che la dice lunga sull'importanza strategica del rapporto con questa realtà. Non possiamo poi dimenticare che la comunità Marocchina in Veneto - conclude - rappresenta circa il 9,3% della presenza straniera nella nostra regione: parliamo dunque di oltre 45 mila persone censite e in regola. I presupposti per una nuova stagione di lavoro comune ci sono tutti e a maggior ragione nello scenario europeo su temi, come il contrasto all'illegalità, al terrorismo e al crimine, di primaria importanza".

