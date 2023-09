Varsavia sul piano di von der Leyen per Lampedusa: "Disastroso"

BRUXELLES - Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato in un video su X che il governo ha adottato "una risoluzione speciale in cui esprimeremo la nostra opposizione all'immigrazione clandestina". Il motivo, spiega, risiede nel fatto che "la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la sua visita all'isola italiana di Lampedusa, ha annunciato un altro piano disastroso per l'Europa".

"I burocrati europei non hanno a cuore la sicurezza dei cittadini del nostro continente, e quindi anche la sicurezza delle famiglie, delle donne e dei bambini polacchi", prosegue Morawiecki.

Lampedusa è un "simbolo della situazione che minaccia l'intera Europa, compresa la Polonia", ha affermato il presidente del partito di maggioranza, Diritto e Giustizia (PiS), Jarosław Kaczyński, in conferenza stampa con il premier Mateusz Morawiecki.

"Secondo il Consiglio dei ministri, le decisioni dell'Ue sul ricollocamento, i 10 punti presentati dalla presidente della Commissione europea, sono un incentivo per l'industria della tratta di esseri umani", ha detto Kaczyński, sottolineando come la risoluzione sia una risposta alla visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa e alle sue proposte sull'immigrazione. "L'unico metodo per combattere effettivamente questo tipo di invasione - ha aggiunto - è sigillare i confini e prendere decisioni sul rimpatrio dei migranti nei loro paesi di origine". "Con questa risoluzione vogliamo dare un segnale molto chiaro alla Commissione europea e a tutte le forze politiche: non c'è consenso all'immigrazione clandestina nel nostro Paese" ha incalzato Morawiecki, mettendo in guardia dal fatto che "l'Ue potrebbe assomigliare a Lampedusa, se continuiamo a commettere gli stessi errori".