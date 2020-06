Vaccini: da Commissione Ue nuovo impegno di 4,9 miliardi

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo impegno di 4,9 miliardi di euro da parte del Team Europe, con la Banca europea per gli investimenti, per l'accesso universale ai vaccini, test e trattamenti al coronavirus. "Metteremo fine a questa pandemia solo quando sarà finita ovunque", ha detto all'evento sulla raccolta fondi per il vaccino, i testi ed i trattamenti contro il coronavirus.

Il 'Global Goal, Unite for our Future' organizzato oggi dalla Commissione Europea e Global Citizen ha mobilitato 6,15 miliardi di euro in finanziamenti aggiuntivi per aiutare a sviluppare e garantire un accesso equo ai vaccini, ai test e ai trattamenti del coronavirus. Lo riferisce in una nota la commissione europea. I fondi raccolti sosterranno anche la ripresa economica nelle regioni e comunità più fragili del mondo. "Oggi abbiamo raggiunto un'incredibile somma, è incredibile grazie a tutti", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Tale importo comprende un impegno di 4,9 miliardi di euro da parte della Banca europea per gli investimenti, in collaborazione con la Commissione europea, e 485 milioni di euro impegnati dagli Stati membri dell'Ue. Ciò porta gli impegni totali nell'ambito della maratona di impegno e di risposta globale del Coronavirus, lanciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il 4 maggio, a 15,9 miliardi di euro.

