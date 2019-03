Ungheria: Ue, ci difenderemo con eguale forza da bugie

BRUXELLES - "La Commissione europea è priva di ambiguità in merito alla campagna dell'Ungheria che distorce la verità e cerca di dipingere un quadro oscuro accusando di un piano segreto per far arrivare più migranti in Europa. Sia che questa campagna attacchi il nostro presidente, il nostro primo vicepresidente Frans Timmermans o qualsiasi altro membro di questa istituzione, risponderemo e difenderemo il nostro lavoro con eguale forza alle bugie e ad una retorica ingannevole". Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. "La verità in tutto questo è che non c'è cospirazione, questa è la verità. E per quanto riguarda gli ungheresi, meritano i fatti, e saremo sempre pronti a fornirglieli", aggiunge.

