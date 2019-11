Ue: von der Leyen modifica nome dossier Schinas

BRUXELLES - La presidente eletta Ursula von der Leyen "ha concordato" di cambiare il nome del dossier destinato al commissario designato Maragaritis Schinas, già al centro di forti polemiche nelle passate settimane. Lo ha annunciato il portavoce dell'Esecutivo entrante. Secondo un comunicato fatto circolare dal gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) al Parlamento europeo, il portafogli di Schinas sarà modificato "come proposto" dalla leader del gruppo Iraxte Garcia, diventando così: "Promuovendo il nostro modo di vita europeo".

Quella sul dossier Schinas era stata la prima vera polemica ad investire la futura commissione a guida von der Leyen, nel settembre scorso. Domani all'Eurocamera sono previste le audizioni dei tre commissari designati ancora mancanti nell'esecutivo von der Leyen, il francese Thierry Breton, la romena Adina Valean e l'ungherese Oliver Varhelyi. Nel comunicato dei Socialisti e democratici dell'Eurocamera si legge che "a seguito di diversi giorni di negoziati con la presidente eletta della Commissione europea, stamani la presidente Iraxte Garcia ha ricevuto la conferma da Ursula von der Leyen, che concorda una serie di importanti richieste avanzate dagli S&D". Gli elementi contenuti nella nota sono stati confermati dal portavoce dell'Esecutivo entrante, Eric Mamer, che tuttavia non è entrato nei dettagli.

Tra le domande accolte, secondo la nota degli S&D, oltre alla modifica del nome del dossier del commissario designato Margaritis Schinas, anche la responsabilità del coordinamento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile per il commissario designato all'Economia Paolo Gentiloni, ed un arricchimento per il portafoglio del lussemburghese Nicolas Schmit che ora sarà responsabile di "Lavoro e diritti sociali"; e quello del lituano Virginius Sinkevicius, che ora diventa titolare del dossier "Ambiente, oceani, e pesca".

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA