Ue verso autorizzazione import soia Usa per biofuel

BRUXELLES - La Commissione europea si prepara ad autorizzare l'uso di soia Usa per i biocarburanti in Europa fino al 2021. La decisione, in fase di consultazione pubblica fino al 16 gennaio, va interpretata nell'ambito della dichiarazione congiunta firmata dal presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e dal numero uno della Casa Bianca Donald Trump lo scorso luglio. Nel documento, l'Ue si impegnava ad acquistare più soia dai produttori stelle e strisce, in difficoltà per le tensioni commerciali tra Usa e Cina. Tra il luglio e il dicembre 2018, le importazioni di soia americana nell'Ue sono aumentate del 112% rispetto allo stesso periodo del 2017, rispondendo a dinamiche di mercato che vedono prezzi molto bassi per la materia prima Usa.

