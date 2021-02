Ue, 'vaccini a tutti gli europei entro fine estate'

Il commissario europeo, Thierry Breton, alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, fissa come obiettivo di "vaccinare entro fine estate" tutti i cittadini europei che lo vorranno. Intervistato dall'emittente francese BFM-TV, Breton ha detto che bisogna "fare in modo di poter vaccinare entro fine estate tutti coloro che vorranno essere vaccinati". "Mi assumo l'impegno di fare il massimo per raggiungere questo obiettivo", ha assicurato, restando comunque prudente: "In un'impresa - ha detto - non si è mai sicuri al 100%".



Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 19:11

