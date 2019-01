Ue-Usa: Bruxelles propone avvio negoziati per stop dazi

BRUXELLES - La Commissione Ue ha proposto oggi di negoziare con gli Usa un accordo per rimuovere i dazi sui beni industriali, inclusi pesca e auto, e un altro per semplificare la 'valutazione di conformità' dei prodotti, che aiuterà a rimuovere le barriere non tariffarie. La proposta finirà ora sul tavolo del Consiglio per l'approvazione dei Governi. "Queste due proposte di negoziato consentirsnno alla Commissione di lavorare per rimuovere le barriere tariffarie e non al commercio transatlantico di beni industriali, obiettivo della dichiarazione comune" siglata a luglio scorso dai presidenti Juncker e Trump.

Ultimo aggiornamento: 12:10

