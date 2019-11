Ue, su nuovi commissari decisione Consiglio prima di voto Pe

BRUXELLES - "Aspettiamo una decisione dal Consiglio Ue sulla lista dei commissari prima del voto alla plenaria del Parlamento europeo" del 27 novembre, per l'ultimo ok all'Esecutivo guidato da Ursula von der Leyen. Così il portavoce dell'Esecutivo entrante, Eric Mamer, ribadendo l'obiettivo dell'insediamento il primo dicembre. Secondo quanto si apprende, nel pomeriggio gli ambasciatori presso la Ue si riuniranno per approvare una decisione che emenda quella precedente di settembre, con l'inserimento dei tre nuovi nomi nella lista dei 27 commissari, dopo le bocciature all'Eurocamera dei candidati ungherese, francese e romeno, avvenute nei mesi scorsi. Ma oggi a mezzanotte scade anche il termine per Londra, per presentare il candidato britannico alla Commissione europea, secondo quanto indicato nella lettera di messa in mora (primo passo della procedura di infrazione) inviata da Bruxelles al governo d'Oltremanica la settimana scorsa.

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA