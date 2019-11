Ue regala 20mila pass ai diciottenni per viaggiare in Europa

BRUXELLES - Nuova opportunità di vincere un biglietto gratuito per i diciottenni che vogliono partire alla scoperta dell'Europa e del suo patrimonio culturale. Da oggi fino al 28 novembre a mezzogiorno, i neodiciottenni che abbiamo raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre possono candidarsi per partecipare a 'DiscoverEU'. Sulla falsariga del programma Interrail, l'iniziativa europea offre un pass gratuito per viaggiare (preferibilmente in treno) da 1 a 30 giorni nella Ue fra il primo aprile e il 31 ottobre 2020. I biglietti staccati dalla Commissione europea saranno 20mila, che si aggiungono ai quasi 50mila regalati nell'ultimo anno durante i tre bandi precedenti.

Come ogni anno, saranno organizzate alcune attività correlale a DiscoverEu in base a una tematica specifica, che per il 2020 sarà 'Europa verde e sostenibile'. Si potrà viaggiare da soli o in gruppi composti al massimo da cinque persone e per candidarsi basta seguire le istruzioni sul Portale europeo per i giovani e rispondere a un quiz sull'Unione europea. Le candidature verranno poi valutate da una commissione ad hoc che informerà i vincitori nel gennaio 2020.

