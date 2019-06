Ue: Ppe, S&D, Alde e Verdi, domani incontro per intesa al Pe

BRUXELLES - È previsto per domani a Bruxelles l'incontro tra i quattro principali gruppi politici del Parlamento europeo, popolari, socialisti S&D, liberali Alde e Verdi, che cercheranno di individuare le priorità dell'iniziativa politico-legislativa del prossimo europarlamento. Lo riferiscono fonti al Parlamento europeo, precisando che i team negoziatori delle quattro grandi famiglie politiche proveranno a trovare un'intesa in tempo per il Consiglio europeo del 20-21 giugno.

Ultimo aggiornamento: 11:20

