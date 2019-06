Ue: Pisapia, metto mie competenze a disposizione dell'Europa

BRUXELLES - "Le commissioni" al Parlamento europeo "le decideremo nelle prossime settimane. Chiaramente io mi sono occupato di diritti, di immigrazione" e "credo che i temi nella mia vita, da sindaco, da avvocato, da operatore del diritto, siano in più campi. Li metterò a disposizione dell'Europa e del nostro Paese". E' quanto afferma Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano eletto eurodeputato nella lista Pe-Siamo europei conversando con i giornalisti al Parlamento europeo. "Oggi è molto bello ritornare" a Bruxelles "in veste di eurodeputato", ha aggiunto precisando che le priorità per i prossimi cinque anni "sono tante. Prima di tutto c'è il tema fondamentale dell'ambiente" e poi "quello che riguarda il Consiglio", con l'obiettivo di "creare le condizioni perché non ci sia più l'unanimità nelle decisioni già approvate, in particolare per quelle già approvate dal Parlamento". Secondo Pisapia è anche "molto importante creare le condizioni per un'Europa che sia veramente capace di dare le risposte a quello che i cittadini e gli elettori hanno voluto anche con il voto recente in Europa".



