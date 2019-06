Ue: il romeno Ciolos eletto presidente di Renew Europe

BRUXELLES - L'ex premier romeno e ex commissario Dacian Ciolos è stato eletto presidente di Renew Europe (RE), il nuovo gruppo centrista nato dall'unione dei liberali dell'Alde con gli eurodeputati di Macron. "Congratulazioni al nostro nuovo leader", ha annunciato il gruppo su Twitter. Dopo la rinuncia alla presidenza da parte della capolista di Renaissance, Nathalie Loiseau, Ciolos - soprannominato "il Macron romeno" - era considerato il favorito a succedere all'ex premier belga Guy Verhofstadt.

"In qualità di Presidente di Renew Europe, metterò tutte le mie energie e tutti i miei sforzi per rendere questo progetto una realtà tangibile per tutti i cittadini, per far funzionare questo gruppo senza intoppi ed efficaci, con soluzioni concrete per coloro che ci hanno affidato la loro speranza". Così in un tweet il neo presidente del gruppo Renew Europe, il romeno Dacian Ciolos.

Ultimo aggiornamento: 19 Giugno, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA