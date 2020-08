Ue finanzia primo fondo italiano che investe nello spazio

BRUXELLES - Il fondo europeo d'investimenti (Fei) ha investito 30 milioni di euro in 'Primo Space', il primo fondo di venture capital tecnologico specializzato negli investimenti in campo spaziale. Il finanziamento rientra nel programma Ue Horizon 2020, dedicato a ricerca e innovazione e nel nuovo InnovFin Space Equity Pilot.

Primo Space investirà in spin-off tecnologici, startup e pmi, e collaborerà con il mondo accademico e della ricerca italiana, inclusa l'Agenzia Spaziale Italiana, per individuare le migliori tecnologie e team imprenditoriali da portare sul mercato. Il fondo si focalizzerà sia sul segmento "upstream", ovvero le tecnologie che vanno a costruire l'infrastruttura spaziale, sia sul "downstream" cioè quelle applicazioni terrestri abilitate dalle tecnologie spaziali e particolarmente dalle reti satellitari.

"Le aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative per il settore spaziale si avventurano davvero verso l'ignoto. Sono particolarmente lieto che l'Unione Europea stia finanziando questo fondo innovativo, unendo le forze con l'Agenzia Spaziale Italiana, aprendo la strada a nuovi investimenti e alla creazione di posti di lavoro in questo settore in rapida crescita", ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni.

Ultimo aggiornamento: 28 Luglio, 15:17

