Ue: ex premier Romania Ciolos candidato a guida Renew Europe

BRUXELLES - Dacian Ciolos, l'ex premier della Romania ed ex commissario europeo dell'Agricoltura, è candidato alla presidenza di Renew Europe (Re), il nuovo gruppo politico centrista-liberale al Parlamento europeo. Lo scrive Politico.eu. Dopo il ritiro dalla corsa alla successione di Guy Verhofstatd della francese Nathalie Loiseau, Ciolos - soprannominato il Macron romeno - appare come il principale candidato a prendere il posto occupato fino ad ora dall'ex premier belga. In corsa per la successione anche l'olandese Sophie in't Veld (D66) e lo svedese Fredrick Federley. Renew Europe è la terza forza per numero di seggi all'Eurocamera dietro il Ppe e ai Socialisti e democratici (S&D).



Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 11:05

